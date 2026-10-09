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Video | Cristiano Ronaldo anotó su gol número 980 en la vuelta con el Al-Nassr; véalo aquí

Después de una semana movida por la polémica, Cristiano Ronaldo regresó a Arabia Saudita para jugar con el Al-Nassr.

  • El “Bicho” celebrando su gol número 980. FOTO: X AlNassrfc
    El “Bicho” celebrando su gol número 980. FOTO: X AlNassrfc
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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Tras una semana llena de polémica y de estar en tendencia por una situación extracancha con la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo regresó a su club, el Al-Nassr de Arabia Saudita, en búsqueda de recomponer el camino, seguir en competición y con la tranquilidad de haber aclarado todo con una extensa carta donde señala al seleccionador luso, Jorge Jesus, y donde no le cerró la puerta a su país.

Los ojos del planeta fútbol se posaron encima de CR7 durante los últimos días, esto debido a la polémica y porque, para muchos, Ronaldo ya no tiene el nivel que se necesita para competir al ritmo que exigen las competencias élite, como lo son las de selecciones. Ante esto, el “Bicho”, fiel a su estilo, quiere ganarse un lugar en la selección portuguesa.

El primer partido para medir su nivel en la vuelta al fútbol árabe era el válido por la fecha ocho de la Saudi Pro League. Con el Al-Nassr, el astro luso enfrentó al Al-Draih en el Al-Awwal Park de Riad. Tan solo 23 minutos le bastaron a Cristiano para hacer lo que mejor sabe: goles. El delantero portugués agarró un rebote en toda el área después de que el francés Kingsley Coman hiciera una maravillosa jugada que terminó en remate, el cual no pudo contener el portero Waleed Ali.

Así terminaría el primer tiempo, con un Cristiano más participativo en el juego y con una velocidad importante que, al menos, muestra que su capacidad atlética sigue al tope como siempre ha sido. El equipo que ahora dirige Ange Postecoglou era ampliamente superior a su rival, sin embargo, no se pudo romper más el cerrojo en los 90 minutos.

En la segunda mitad, el ritmo del partido no cambió. Cristiano Ronaldo completó los 90 minutos de partido, rematando 3 veces al pórtico y completó el 100% de los pases que intentó (16 de 16). Al final, los “Caballeros del Najd” ganaron 3-0 con los goles de Samú Costa y Kingsley Coman para liquidar el pleito. El francés fue elegido la figura del partido junto a Cristiano Ronaldo. Con este resultado, el Al-Nassr se trepa a la cima del campeonato y comparte la punta con el Al-Qadisiya, donde milita Julián Quiñones. Ambos equipos con 19 puntos.

Lea también: Video | Robert Lewandowski se animó a lanzar en la MLB antes del juego entre White Sox y Guardians

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos goles marcó Cristiano Ronaldo en la victoria de Al-Nassr contra Al-Draih?
Cristiano Ronaldo marcó un gol en la victoria de Al-Nassr por 3-0 frente a Al-Draih, en el partido correspondiente a la octava jornada de la Saudi Pro League. El delantero portugués abrió el marcador al minuto 23, al aprovechar un rebote del portero Waleed Ali tras un remate generado por una jugada de Kingsley Coman. Samú Costa y el propio Coman anotaron los otros dos goles del encuentro.
¿Cómo quedó Al-Nassr en la tabla de posiciones de la Saudi Pro League tras vencer a Al-Draih?
Al-Nassr llegó a 19 puntos y se situó en la parte alta de la clasificación, compartiendo el liderato con Al-Qadisiya, según la noticia. Este último equipo cuenta con el delantero mexicano Julián Quiñones. La posición definitiva puede variar con los resultados de los demás partidos de la jornada.
¿Cómo jugó Cristiano Ronaldo en su regreso a Al-Nassr después de la polémica con Portugal?
Cristiano Ronaldo tuvo una actuación destacada en el triunfo de Al-Nassr por 3-0. Además de marcar el primer gol, completó los 90 minutos, realizó tres remates a portería y acertó los 16 pases que intentó. Su participación ofensiva y su movilidad fueron aspectos destacados de su regreso a la competición con el club saudí.
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