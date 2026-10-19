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Cristiano Ronaldo quería jugar contra Atlético Nacional: esto fue lo que dijo Orlando Berrío

En la premiación del Mundial de Clubes 2016, Cristiano Ronaldo le habría afirmado a Orlando Berrío que la final Real Madrid vs. Nacional hubiera sido mejor que con Kashima.

  • Orlando Berrío y Cristiano Ronaldo en 2016. FOTOS: El Colombiano y X Real Madrid
    Orlando Berrío y Cristiano Ronaldo en 2016. FOTOS: El Colombiano y X Real Madrid
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
Publicado hace 59 minutos Actualizado hace 54 minutos
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Orlando Berrío es el autor del que para muchos es el gol más importante en la historia de Atlético Nacional cuando anotó a los 94 minutos de partido en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2016 contra Rosario Central en el Atanasio Girardot de Medellín. Ese 19 de mayo la gente creyó en Nacional como posible campeón del certamen internacional, el cual se levantó el 27 de julio del mismo año. Esa noche Berrío se volvió leyenda del club antioqueño; por eso su palabra es autorizada en la parcialidad verdolaga.

El exfutbolista contó una inédita anécdota que involucra a Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia y máximo goleador del balompié con 980 goles hasta el momento. Berrío contó en el podcast La Jotadera qué fue lo que le dijo el astro portugués en la premiación de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Japón del año 2016, torneo al que el Verde Paisa clasificó después de obtener la Libertadores.

Los Verdolagas ganaron con autoridad la “Gloria Eterna”, sin embargo, el respeto del mundo se lo ganaron por un hecho que duele hasta el día de hoy: la tragedia de Chapecoense del 28 de noviembre de 2016. Nacional, que en aquel entonces era dirigido por Reinaldo Rueda, llegó a la final del otro torneo continental, la Copa Sudamericana. La final de aquel torneo era justo contra Chapecoense; no obstante, un atroz accidente aéreo hizo que esa final nunca se pudiera jugar. El equipo colombiano, en señal de respeto, le cedió el título del torneo.

Esta acción puso a Nacional en el centro mediático del fútbol y se ganaron el respeto de grandes figuras del balompié, entre ellas Casemiro. Orlando Berrío contó qué le dijo el mediocampista brasileño en ese momento y cómo fue el encuentro con los jugadores del Real Madrid, especialmente con Cristiano Ronaldo, quien le manifestó la admiración por Nacional.

“Se me acercó Casemiro, y me dice: ‘Felicitaciones por el tercer lugar, lo que hicieron y lo bien que juegan’. Y mencionó lo de Chapecoense, el gesto y todo”, dijo Berrío sobre la charla con Casemiro.

Posteriormente, llegó al lugar donde se encontraban los jugadores de Nacional nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. El “Bicho”, que hizo tres goles en la final de aquel Mundial de Clubes contra el Kashima Antlers, destacó el nivel de Atlético Nacional y admitió, según Berrío, que él quería jugar contra el club antioqueño en el partido definitivo del torneo internacional.

“Cuando llega Cristiano a donde nosotros y dice: ‘Felicitaciones, una lástima no haber jugado contra ustedes. Pensábamos que la final iba a ser con ustedes, hubiese sido más emocionante”, afirmó Berrío sobre CR7.

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El ganador del Balón de Oro de ese año intimidó a todo el plantel con su sola presencia. Orlando Berrío dijo que no le pidió una foto para no correr el riesgo de dañar el momento. Hubiera sido el primer partido de Cristiano Ronaldo contra un equipo colombiano, ya que él no jugó el 26 de septiembre de 2012 cuando el Real Madrid goleó 8-0 a Millonarios en el trofeo Santiago Bernabéu.

Lea también: Se lesionó el “Cucho” Hernández con el Betis y se puede perder los amistosos contra Chile

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué anécdota contó Orlando Berrío sobre Cristiano Ronaldo en el Mundial de Clubes 2016?
Orlando Berrío reveló en el podcast La Jotadera que Cristiano Ronaldo se acercó a felicitar al plantel de Atlético Nacional en Japón y le admitió que lamentaba no haber jugado contra ellos en la final, asegurando que el duelo definitivo hubiese sido más emocionante.
¿Qué dijo Casemiro a los jugadores de Atlético Nacional en el Mundial de Clubes?
El centrocampista brasileño Casemiro se acercó al equipo antioqueño para felicitarlos por el tercer puesto del torneo, destacar su buen estilo de juego y reconocer el noble gesto que tuvieron con el Chapecoense.
¿Por qué razón Atlético Nacional era el centro de atención y admiración en el Mundial de Clubes de 2016?
Además de haber ganado la Copa Libertadores, el club colombiano se ganó el respeto mundial tras cederle el título de la Copa Sudamericana al Chapecoense como señal de luto y respeto tras el trágico accidente aéreo sufrido por el equipo brasileño el 28 de noviembre de 2016.
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