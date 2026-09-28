La Uruguay de Forlán goleó a Corea del Sur con el arquero del Bucaramanga siendo figura; vea aquí los goles

El seleccionador interino Diego Forlán registró su primer triunfo al frente del equipo absoluto de Uruguay, con una goleada 4-1 en su visita a Corea del Sur, este lunes en el segundo amistoso de la gira asiática de la Celeste. El arquero del Atlético Bucaramanga, Cristopher Fiermarín, fue titular.
Cuatro días después de la derrota 3-1 en el descuento final en Japón, el equipo charrúa se desquitó con un partido muy sólido en Seúl, en el que Darwin Núñez (13’), Giorgian de Arrascaeta (27’) y un tanto en contra de Kim Min-jae (43’) sentenciaron ya antes del descanso.