Black Clover y Frieren regresan: todos los estrenos que Crunchyroll tiene preparados para el 2025

Crunchyroll sorprendió a los fanáticos con el anuncio del regreso de Black Clover y el estreno global de la temporada 2 de Frieren: más allá del final del viaje durante la Anime Expo 2025, reforzando su posición como la plataforma líder de anime a nivel mundial. Este panel exclusivo también confirmó la llegada de Daemons of the Shadow Realm, la temporada 4 de Re:ZERO -Starting Life in Another World-, y nuevas entregas de Mushoku Tensei, Classroom of the Elite, Tojima Wants to Be a Kamen Rider y You and I Are Polar Opposites.

El panel, que contó con la participación de Chiaki Kobayashi, Yuichiro Fukushi y Evan Call, permitió a los seguidores de la animación japonesa conocer de primera mano los planes de Crunchyroll para 2025 y 2026, destacándose el estreno del primer tráiler de Frieren: más allá del final del viaje temporada 2, que llegará en enero de 2026. “Queremos mantener el compromiso con nuestros fans de todo el mundo, ofreciendo estrenos simultáneos de las series que más esperan”, indicó el equipo de producción durante el evento.

El regreso de Black Clover con una nueva temporada producida por Studio Pierrot emocionó a la comunidad, reafirmando el interés global en la historia de Asta y Yuno en su búsqueda por convertirse en Rey Mago. Asimismo, la confirmación de la adaptación de Daemons of the Shadow Realm, obra de Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist), representa una de las apuestas más relevantes de la plataforma para los próximos meses.

“El público de Crunchyroll es el corazón de nuestra estrategia de estrenos globales”, comentó el equipo durante la Anime Expo 2025, resaltando el objetivo de ofrecer experiencias de visualización exclusivas y de alta calidad. Este compromiso incluye series como Re:ZERO -Starting Life in Another World- temporada 4, prevista para 2026, y Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation temporada 3, ambas con estrenos simultáneos en múltiples regiones.

Entre los estrenos que complementan la lista de anuncios de Crunchyroll se encuentran Classroom of the Elite 2nd Year, Tojima Wants to Be a Kamen Rider y You and I Are Polar Opposites, consolidando la diversidad de géneros que la plataforma ofrece a nivel global. Cada uno de estos títulos refleja la expansión del catálogo de Crunchyroll para satisfacer audiencias con intereses diversos, desde la fantasía oscura hasta el romance juvenil.

Para los seguidores que buscan ver los tráilers y materiales promocionales, Crunchyroll ha dispuesto todos los avances oficiales a través de Crunchyroll News, permitiendo a los fanáticos preparar sus calendarios de estrenos y mantenerse al tanto de cada actualización. La Anime Expo 2025 se convirtió en el escenario de un momento crucial para la industria, reafirmando que el anime continúa siendo un motor cultural con impacto global.

“Cada anuncio es un paso más hacia una comunidad de anime más conectada y entusiasta”, expresó el equipo de Crunchyroll, invitando a los usuarios a disfrutar de cada episodio y estreno de forma simultánea con Japón.

Con esta batería de estrenos, Crunchyroll se consolida como el destino definitivo del anime, ampliando sus horizontes de contenido con historias que combinan fantasía, acción y narrativas complejas que han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo.