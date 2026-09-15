James, Neymar, Messi y más figuras se despidieron de sus selecciones tras el Mundial 2026

El fútbol internacional de las últimas dos décadas tenía nombres y apellidos propios que eran la cara de una selección, los cuales con el paso del tiempo fueron cambiando, llegan a su ocaso y llega el triste momento de decir adiós al seleccionado para dar paso a las nuevas generaciones, así como en algún momento lo hicieron con ellos los referentes del momento para que iniciaran a escribir la gran historia de la que hoy se despiden.
James David Rodríguez Rubio se despidió de la selección Colombia de fútbol de mayores tras 15 años llenos de emociones y acciones memorables como aquel gol de volea contra Uruguay en los octavos de final de la Copa del Mundo de Brasil 2014, torneo en el que fue goleador con 6 anotaciones. Para James es quizá la noticia más dura de anunciar en su carrera y ahora se concentrará única y exclusivamente en su club, Atlético Nacional.
En contexto: James Rodríguez anunció su adiós a la Selección Colombia: “Siento que llegó el momento”