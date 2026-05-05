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Las 10 mayores fortunas del mundo de abril están en Estados Unidos

Las diez mayores fortunas del mundo son estadounidenses y concentran US$2,7 billones, tras sumar US$260.000 millones en abril impulsadas por el repunte de Wall Street.

  • Elon Musk, Larry Page y Sergey Brin. FOTO GETTY IMÁGENES Y REDES SOCIALES.
    Elon Musk, Larry Page y Sergey Brin. FOTO GETTY IMÁGENES Y REDES SOCIALES.
El Colombiano
El Colombiano
hace 53 minutos
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Los mayores ricos del mundo están concentrados en Estados Unidos. Las diez fortunas más caudalosas del planeta pertenecen a empresarios de ese país, reflejando el peso de su economía y de sus mercados financieros, que aportan el 26% del Producto Interno Bruto (PIB) global.

El listado publicado por Forbes reveló que esas fortunas crecieron aún más porque la bolsa de valores subió con fuerza. Esto hizo que, en conjunto, esos multimillonarios sumaran US$260.000 millones adicionales, alcanzando US$ 2,7 billones.

El informe destaca que, dentro de ese grupo, el magnate tecnológico Larry Page fue el que más creció, superando por primera vez los US$300.000 millones. Así escaló a convertirse en la segunda persona más rica del mundo, solo superado por Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX.

Entérese: Los 10 multimillonarios que más se enriquecieron en 2025: Elon Musk roza el billón de dólares

El patrimonio de Page, que es cofundador de Google, creció en US$ 76.000 millones, hasta los US$ 313.000 millones, impulsado por un alza superior al 33% en las acciones de Alphabet, la matriz de Google.

En cambio, Musk sigue en el trono del hombre más rico con una fortuna estimada en US$782.000 millones. Sin embargo, fue el único del top 10 que registró pérdidas en el último mes.

Su patrimonio cayó US$35.000 millones (4%), principalmente por un ajuste en la valoración de su participación en SpaceX. Forbes redujo su estimación del 43% al 40%, tras un informe corporativo presentado en Alaska.

Movimientos clave: Brin, Bezos y Dell ganan posiciones

Sergey Brin, cofundador de Google, fue el segundo mayor ganador del mes. Su fortuna aumentó en US$70.000 millones, alcanzando los US$ 289.000 millones, lo que le permitió subir al tercer lugar del ranking.

Este movimiento desplazó a Jeff Bezos al cuarto puesto, pese a que el fundador de Amazon sumó US$ 49.000 millones gracias al alza del 27% en las acciones de su compañía.

Por su parte, Michael Dell protagonizó otro ascenso relevante. Su patrimonio creció en US$34.000 millones, hasta los US$177.000 millones, impulsado por el desempeño de Dell Technologies y Broadcom. Este avance lo llevó del octavo al séptimo lugar.

El cofundador de Nvidia

Jensen Huang, cofundador de Nvidia, también incrementó su riqueza en US$22.000 millones, favorecido por el crecimiento del 14% en las acciones del fabricante de chips. No obstante, su posición descendió en el ranking, reflejando la fuerte competencia entre las mayores fortunas tecnológicas.

Una de las novedades del ranking fue el regreso de Jim Walton al top 10 por primera vez en al menos tres años. Su fortuna alcanzó los US$147.000 millones tras un aumento de US$7.000 millones.

Su hermano, Rob Walton, se mantuvo en el noveno lugar con US$150.000 millones. Ambos se beneficiaron del alza del 6% en las acciones de Walmart.

En contraste, Bernard Arnault, dueño de LVMH, salió del top 10 tras caer al puesto 11, con una fortuna de US$ 142.000 millones. Es la primera vez en más de tres años que queda fuera del grupo, que ahora está compuesto exclusivamente por estadounidenses.

¿Quiénes son los más ricos del mundo en 2026?

Al 1 de mayo de 2026, el ranking de Forbes ubica a Elon Musk en el primer lugar, seguido por Larry Page y Sergey Brin. Completan la lista Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Michael Dell, Jensen Huang, Rob Walton y Jim Walton.

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