Gobierno activa subsidios de hasta un millón de pesos para afectados por el terremoto, ¿cómo funciona?

Las diferentes iniciativas siguen desplegándose para apoyar a más de 450.000 afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Recientemente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) puso en marcha un apoyo económico temporal dirigido a las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto.
El beneficio será entregado durante tres meses a los hogares cuyas viviendas fueron destruidas o declaradas no habitables.
La medida fue anunciada por David Santiago Tamayo Roldán, director general de la UNGRD, en cumplimiento de las directrices del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para avanzar en la recuperación de las familias afectadas por la emergencia.