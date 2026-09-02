Gobierno activa subsidios de hasta un millón de pesos para afectados por el terremoto, ¿cómo funciona?

Las diferentes iniciativas siguen desplegándose para apoyar a más de 450.000 afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Recientemente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) puso en marcha un apoyo económico temporal dirigido a las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto. El beneficio será entregado durante tres meses a los hogares cuyas viviendas fueron destruidas o declaradas no habitables. La medida fue anunciada por David Santiago Tamayo Roldán, director general de la UNGRD, en cumplimiento de las directrices del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para avanzar en la recuperación de las familias afectadas por la emergencia.

El subsidio será de hasta $1,05 millones

El monto mensual no será igual para todos los hogares. La suma dependerá de la categoría territorial del municipio en el que se encuentre la vivienda afectada. Los hogares ubicados en municipios de categorías 1 y 2, así como en distritos especiales, recibirán mensualmente $1.050.543, equivalente al 60 % de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). En los municipios de categorías 3 y 4, el apoyo será de $875.452,50 mensuales, correspondiente al 50 % del SMMLV. Para las localidades clasificadas en las categorías 5 y 6, el valor será de $787.907,25, equivalente al 45 %.

Como el programa contempla tres meses de apoyo, cada hogar podrá recibir hasta $3.151.629 durante ese periodo, dependiendo de la categoría territorial que le corresponda. La ayuda se asignará por hogar y no individualmente a cada integrante de la familia. Con esta condición, la UNGRD busca evitar que un mismo grupo familiar reciba pagos duplicados.

Los requisitos

Para acceder al apoyo económico, el jefe de hogar deberá estar registrado en el Registro Único de Damnificados (RUD) correspondiente al terremoto del 10 de agosto. Además, tendrá que acreditar ante la alcaldía que residía en el municipio cuando ocurrió la emergencia y que la vivienda registrada como su lugar de residencia fue declarada destruida o no habitable. Las alcaldías tendrán una función clave en la identificación de los beneficiarios. Los mandatarios municipales deberán presentar formalmente ante la UNGRD la solicitud correspondiente y certificar cuáles hogares cumplen con las condiciones establecidas. Le puede gustar: Colombia Mayor tendrá nuevo pago en septiembre: beneficiará a 3 millones de personas Después de recibir la información, la UNGRD realizará cruces de datos con la Registraduría Nacional del Estado Civil para verificar la identidad de las personas registradas. También podrá contrastar la información con otras bases de datos con el propósito de detectar inconsistencias, prevenir duplicidades y consolidar el listado definitivo.

¿Hasta cuándo pueden ingresar nuevos damnificados al registro?

La Resolución 0765 del 26 de agosto de 2026 estableció dos cortes para el Registro Único de Damnificados. El primer corte fue parcial y se realizó el 24 de agosto. El cierre definitivo del RUD está previsto para el 4 de septiembre de 2026. Este último plazo permitirá incorporar a los hogares que cumplan los requisitos para acceder al apoyo económico y hayan sido incluidos en el registro correspondiente antes del cierre definitivo.

UNGRD alerta por posibles estafas con falsos pagos

La entidad también advirtió sobre la circulación de correos electrónicos falsos que anuncian supuestos giros o pagos para las familias afectadas por el terremoto. Según la UNGRD, estos mensajes utilizan de manera fraudulenta logotipos e imágenes relacionadas con la entidad y con empresas de giros, como SuperGiros, con el propósito de engañar a los damnificados y cometer posibles estafas.

El monto de la ayuda dependerá de la categoría del municipio y será entregado durante tres meses a los hogares que cumplan los requisitos. FOTO CORTESÍA

Por ello, la recomendación es no responder esos correos, no ingresar a los enlaces que contengan, no suministrar información personal y tampoco realizar pagos o trámites derivados de esos mensajes. La UNGRD indicó que toda información sobre la entrega del apoyo económico y los mecanismos habilitados para su cobro será comunicada exclusivamente mediante sus canales oficiales. La entidad pidió verificar la autenticidad de cualquier información antes de realizar una gestión. Con este programa, el Gobierno nacional busca avanzar de la atención inmediata de la emergencia hacia la recuperación de los territorios afectados. El apoyo está dirigido a los hogares que no pueden permanecer en sus viviendas mientras se definen y ejecutan las medidas de rehabilitación, reparación, reconstrucción o una solución definitiva. Entérese: De la Espriella anuncia plan para recuperar Tolima tras los incendios: estas son las ayudas Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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