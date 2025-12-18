x

Los Premios Óscar se verán gratis en YouTube a partir de 2029

El acuerdo fue firmado esta semana entre La Academia y la red de videos más popular del mundo.

  La idea es que la ceremonia sea más vista en el mundo a partir de 2029. El acuerdo entre los Óscar y Youtube irá hasta 2033. FOTO Getty
    La idea es que la ceremonia sea más vista en el mundo a partir de 2029. El acuerdo entre los Óscar y Youtube irá hasta 2033. FOTO Getty
Europa Press
hace 32 minutos
La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense y YouTube llegaron a un acuerdo para que la plataforma de video por streaming adquiera los derechos mundiales exclusivos de los Óscar.

Esta nueva alianza comenzará en 2029, con la 101ª ceremonia de los Óscar, y se extenderá al menos hasta 2033. Los derechos de retransmisión continuarán en manos de Disney ABC hasta la 100ª edición de los Óscar en 2028.

Así, la gala más importante de la industria cinematográfica estará disponible en directo y de forma gratuita para más de 2.000 millones de espectadores de todo el mundo en YouTube y para los suscriptores de YouTube TV en Estados Unidos. Según ha informado la Academia en un comunicado, este acuerdo con YouTube contribuirá a que los Óscar sean accesibles a la creciente audiencia mundial gracias a funciones como los subtítulos y las pistas de audio disponibles en varios idiomas.

“Estamos encantados de iniciar una asociación global y multidisciplinar con YouTube para que sea el futuro hogar de los Óscar y de nuestra programación anual de la Academia”, declaró el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor.

“La Academia es una organización internacional, y esta asociación nos permitirá ampliar el acceso al trabajo de la Academia a la mayor audiencia mundial posible, lo que será beneficioso para los miembros de la Academia y la comunidad cinematográfica”, señalan en el comunicado en el que aseguran que este pacto “aprovechará el vasto alcance de YouTube e infundirá a los Óscar y a otros programas de la Academia oportunidades innovadoras de participación, al tiempo que honrará nuestro legado”. “Podremos celebrar el cine, inspirar a nuevas generaciones de cineastas y proporcionar acceso a nuestra historia cinematográfica a una escala global sin precedentes”, confían.

“Los Óscar son una de nuestras instituciones culturales esenciales, honrando la excelencia en la narración y el arte”, dijo Neal Mohan, CEO de YouTube. “La asociación con la Academia para llevar esta celebración del arte y el entretenimiento a los espectadores de todo el mundo inspirará a una nueva generación de creadores y amantes del cine”, asegura Mohan que promete mantenerse “fiel al legado histórico de los Óscar”.

El acuerdo con YouTube incluye no solo la ceremonia de entrega de los premios, sino también la cobertura de la alfombra roja, los contenidos entre bastidores, el anuncio de las nominaciones a los Óscar, la entrega de los Óscar honoríficos, el almuerzo de los nominados a los Óscar, los Premios Estudiantiles de la Academia, los Premios Científicos y Técnicos, entrevistas a miembros de la Academia y cineastas, programas de educación cinematográfica, pódcast y mucho más.

Además, este pacto a través de la iniciativa Google Arts & Culture, ayudará a proporcionar acceso digital a exposiciones y programas seleccionados del Museo de la Academia y ayudará a digitalizar componentes de la Colección de la Academia, la mayor del mundo relacionada con el cine, con más de 52 millones de artículos que será accesible desde todo el mundo.

Utilidad para la vida