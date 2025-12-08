De “Una batalla tras otra” a “Frankenstein”: estos son los nominados de los Golden Globes 2026

“Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, lidera la pelea por los Globos de Oro con 9 nominaciones este lunes, en el despegue de la temporada de premios de Hollywood. El drama familiar noruego “Valor Sentimental”, protagonizado por Stellan Skarsgard, se posicionó en segundo lugar con 8 nominaciones, seguida por la cinta de terror de época “Pecadores”, que conquistó 7 nominaciones. Los Globos de Oro, que se entregarán el 11 de enero, son considerados un termómetro para los Premios de la Academia y galardonan por separado a dramas y comedias/musicales. “Una batalla tras otra”, con fuerte carga política, despunta como la favorita en la categoría de comedia o musical, colocando además en la disputa por las estatuillas de actuación a sus estrellas DiCaprio, Benicio del Toro, Chase Infiniti y Teyana Taylor.

Su director Paul Thomas Anderson también fue nominado en su categoría. La sátira apocalíptica "Bugonia", la más reciente producción de Yorgos Lanthimos, también peleará el premio a mejor película de comedia, mientras que sus estrellas Emma Stone y Jesse Plemons fueron nominados por su actuación. Ya "Wicked: For Good", segunda parte de la taquillera adaptación cinematográfica del musical de Broadway, conquistó cinco nominaciones, pero ninguna en la categoría de mejor película del género. En el rubro dramático, el anuncio trajo la sorpresiva avalancha de nominaciones para "Valor Sentimental", incluidas a mejor película dramática y extranjera. También le dio un ticket a su director Joachim Trier para buscar el Globo en su categoría, así como a los actores Skarsgard, Renate Reinsve, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas. "Pecadores", la cinta protagonizada por Michael B. Jordan que mezcla vampiros, acción y música, arrancó la temporada con fuerza, al colarse en el tercer lugar de la disputa. Su realizador Ryan Coogler se medirá con Anderson por el codiciado premio a la dirección. "Hamnet", el drama inspirado en la familia de William Shakespeare basado en el libro de Maggie O'Farrell, aparece en cinco categorías, entre ellas mejor película y mejor dirección para la oscarizada Chloe Zhao.