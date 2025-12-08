x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

De “Una batalla tras otra” a “Frankenstein”: estos son los nominados de los Golden Globes 2026

Los Globos de Oro, que se entregarán el 11 de enero, son considerados un termómetro para los Oscar y galardonan por separado a dramas y comedias/musicales.

  • Leonardo DiCaprio protagoniza “One Battle After Another” (Una batalla tras otra) dirigida por Paul Thomas Anderson. FOTO: AFP
    Leonardo DiCaprio protagoniza “One Battle After Another” (Una batalla tras otra) dirigida por Paul Thomas Anderson. FOTO: AFP
hace 11 horas
bookmark

“Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, lidera la pelea por los Globos de Oro con 9 nominaciones este lunes, en el despegue de la temporada de premios de Hollywood.

El drama familiar noruego “Valor Sentimental”, protagonizado por Stellan Skarsgard, se posicionó en segundo lugar con 8 nominaciones, seguida por la cinta de terror de época “Pecadores”, que conquistó 7 nominaciones.

Los Globos de Oro, que se entregarán el 11 de enero, son considerados un termómetro para los Premios de la Academia y galardonan por separado a dramas y comedias/musicales.

“Una batalla tras otra”, con fuerte carga política, despunta como la favorita en la categoría de comedia o musical, colocando además en la disputa por las estatuillas de actuación a sus estrellas DiCaprio, Benicio del Toro, Chase Infiniti y Teyana Taylor.

Su director Paul Thomas Anderson también fue nominado en su categoría.

La sátira apocalíptica “Bugonia”, la más reciente producción de Yorgos Lanthimos, también peleará el premio a mejor película de comedia, mientras que sus estrellas Emma Stone y Jesse Plemons fueron nominados por su actuación.

Ya “Wicked: For Good”, segunda parte de la taquillera adaptación cinematográfica del musical de Broadway, conquistó cinco nominaciones, pero ninguna en la categoría de mejor película del género.

Le recomendamos: ¿Adiós a HBO Max? Netflix comprará a Warner Bros por más de USD 83.000 millones

En el rubro dramático, el anuncio trajo la sorpresiva avalancha de nominaciones para “Valor Sentimental”, incluidas a mejor película dramática y extranjera.

También le dio un ticket a su director Joachim Trier para buscar el Globo en su categoría, así como a los actores Skarsgard, Renate Reinsve, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas.

“Pecadores”, la cinta protagonizada por Michael B. Jordan que mezcla vampiros, acción y música, arrancó la temporada con fuerza, al colarse en el tercer lugar de la disputa. Su realizador Ryan Coogler se medirá con Anderson por el codiciado premio a la dirección.

“Hamnet”, el drama inspirado en la familia de William Shakespeare basado en el libro de Maggie O’Farrell, aparece en cinco categorías, entre ellas mejor película y mejor dirección para la oscarizada Chloe Zhao.

El “Frankestein” del mexicano Guillermo del Toro destacó con cinco nominaciones, incluyendo la de mejor director, donde competirá con Zhao, Anderson, Coogler, Trier y el iraní Jafar Panahi (“Un simple accidente”).

Alrededor de 400 periodistas internacionales, en representación de 95 países o regiones, componen el cuerpo votante de los Globos de Oro, que tradicionalmente marca el inicio de la temporada de premios de la industria estadounidense, que cierra con los Óscar.

La 83ª edición de la gala, que se celebrará en Beverly Hills en enero, estará marcada por la presencia de contendientes internacionales.

Además de la noruega “Valor Sentimental”, están nominadas “Un simple accidente” (dirigida por Panahi y postulada por Francia para competir en los Óscar), la brasileña “El agente secreto” y la surcoreana “No other choice”.

Dirigida por Kleber Mendonca, el drama de espionaje “El agente secreto” cosechó nominaciones a mejor película extranjera, a mejor película dramática y su protagonista Wagner Moura disputará la estatuilla a mejor actor.

Puede leer: ¿No sabe qué ver? Estas son las series y películas que llegan a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en diciembre

Los Globos de Oro se entregarán pocos días antes de que se conozcan las nominaciones a los Óscar, el 22 de enero, por lo que se espera ayuden a trazar el camino hacia los Premios de la Academia.

En cuanto a la pantalla chica, “The White Lotus” domina la disputa con seis nominaciones, seguida por la exitosa “Adolescencia”, de Netflix, que dominó las categorías de miniserie con cinco nominaciones.

“Only Murders in the Building” y la distópica “Severance” se ubicaron terceras, con cuatro nominaciones cada una.

La comediante Nikki Glaser conducirá la gala de los Globos de Oro.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida