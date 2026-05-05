Cuerpo hallado en Caucasia podría ser el del estudiante desaparecido de la UdeA

Las autoridades investigan si el cuerpo sin vida hallado en Caucasia el 5 de mayo corresponde al estudiante de la Universidad de Antioquia Gabriel Arenas Erazo, de 25 años, reportado como desaparecido desde el 30 de abril.

El hallazgo se registró hacia las 6:20 p. m. en el barrio Pueblo Nuevo, en el caño El Silencio. El cadáver, cubierto con una sábana verde, corresponde a un hombre de entre 25 y 30 años que vestía una camiseta negra, la misma prenda que llevaba el estudiante la noche de su desaparición. Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelanta la inspección técnica y los procesos de identificación forense.

También le puede interesar: Él es Gabriel Arenas, el estudiante de la Universidad de Antioquia, sede Caucasia, que sigue desaparecido

Arenas Erazo cursaba el séptimo semestre de Ingeniería Agropecuaria. Fue visto por última vez el 30 de abril en Caucasia, municipio del Bajo Cauca antioqueño al que había viajado días antes. Sobre las circunstancias de su desaparición existen tres versiones.

La primera indica que esa noche salió de su casa hacia el sitio donde acostumbraba dejar parqueada su motocicleta; como el lugar estaba cerrado, regresó a su residencia y dijo que iría a buscar otro sitio para guardar el vehículo. No volvió a ser visto. La segunda, sostenida por familiares, señala que el 1 de mayo alguien llamó a la familia a decir que tenían la moto y pedían dinero por su rescate; la familia habría consignado la suma sin que les devolvieran el vehículo. La tercera indica que Gabriel llamó a su mamá en la madrugada del viernes para pedirle dinero con el que, según dijo, debía pagar una deuda.

En medio de las labores de búsqueda fue hallada una motocicleta incinerada que inicialmente se creyó pertenecía al estudiante, pero los bomberos descartaron que fuera el mismo vehículo.

La Universidad de Antioquia expresó su angustia ante el caso, que es el segundo de desaparición en los últimos seis meses vinculado a miembros de la institución. El anterior, en noviembre del año pasado, fue el del profesor de cátedra Daniel Higuita, quien viajaba a Uramita a las exequias de su abuela y nunca llegó.

La desaparición de Arenas se dio en una subregión con complejas condiciones de orden público, lo que dificultó las labores de búsqueda. Sus familiares, amigos y compañeros mantuvieron llamados públicos para acelerar su localización. Las autoridades no han confirmado de manera definitiva la identidad del cuerpo ni las circunstancias del fallecimiento, por lo que el caso sigue en verificación.

Lea más: Asesinan a tiros a lideresa comunal en Bello, Antioquia