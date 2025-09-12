Cuestionan comportamiento del presidente Petro con la directora del PNIS, Gloria Miranda: ¿Es acoso?

Las palabras del presidente Gustavo Petro hacia Gloria Miranda, directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), desataron una lluvia de críticas en redes sociales tras la alocución presidencial que se llevó a cabo en el departamento del Cauca. El mandatario terminó recibiendo críticas por sus comentarios sobre la vida personal de la funcionaria. En el evento, Miranda presentaba los avances del programa RenHacemos, estrategia que canaliza $66.000 millones para la sustitución pacífica de cultivos de uso ilícito en el Cauca.

Petro, al intervenir junto a Miranda, publicó en su cuenta de X un video acompañado del mensaje: “Gloria tiene la responsabilidad de la sustitución pacífica de cultivos ilícitos. Van 66.000 millones para que el campesinado caucano sustituya cultivos no lícitos. Es dinero del pueblo colombiano para que norteamericanos y europeos no consuman tanto”. Sin embargo, lo que desató la controversia fueron las palabras de Petro hacia Miranda sin relación a su función como directora del PNIS. “Funcionarias del gobierno de cambio son hermosas. Gloria, como todas las ministras y funcionarios del gobierno del cambio son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan los periodistas chismosos escriben que son novias mías ¿Qué tal?”, dijo. El presidente continuó refiriéndose a la vida privada de Miranda al señalar: “Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos. La ganamos para el país”. La revelación sobre la situación personal de la funcionaria fue cuestionada en redes sociales, donde usuarios calificaron el momento como incómodo e inapropiado.