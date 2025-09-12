x

Cuestionan comportamiento del presidente Petro con la directora del PNIS, Gloria Miranda: ¿Es acoso?

El presidente provocó señalamientos por su comportamiento con la directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

    Gustavo Petro recibió críticas por sus comentarios sobre la vida personal de la funcionaria Gloria Miranda en medio de un acto público del Gobierno Nacional. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
hace 20 minutos
bookmark

Las palabras del presidente Gustavo Petro hacia Gloria Miranda, directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), desataron una lluvia de críticas en redes sociales tras la alocución presidencial que se llevó a cabo en el departamento del Cauca.

El mandatario terminó recibiendo críticas por sus comentarios sobre la vida personal de la funcionaria.

En el evento, Miranda presentaba los avances del programa RenHacemos, estrategia que canaliza $66.000 millones para la sustitución pacífica de cultivos de uso ilícito en el Cauca.

Petro, al intervenir junto a Miranda, publicó en su cuenta de X un video acompañado del mensaje: “Gloria tiene la responsabilidad de la sustitución pacífica de cultivos ilícitos. Van 66.000 millones para que el campesinado caucano sustituya cultivos no lícitos. Es dinero del pueblo colombiano para que norteamericanos y europeos no consuman tanto”.

Sin embargo, lo que desató la controversia fueron las palabras de Petro hacia Miranda sin relación a su función como directora del PNIS.

Funcionarias del gobierno de cambio son hermosas. Gloria, como todas las ministras y funcionarios del gobierno del cambio son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan los periodistas chismosos escriben que son novias mías ¿Qué tal?”, dijo.

El presidente continuó refiriéndose a la vida privada de Miranda al señalar: “Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos. La ganamos para el país”.

La revelación sobre la situación personal de la funcionaria fue cuestionada en redes sociales, donde usuarios calificaron el momento como incómodo e inapropiado.

Varios comentarios acusaron al jefe de Estado de haber incurrido en presunto acoso laboral, al hablar públicamente de las cualidades físicas de una subalterna y haberla abrazado de forma tan cercana.

Miranda, por su parte, respondió al comentario del presidente: “Que me feliciten más bien, encontrar el amor no es fácil”.

El episodio se dio en medio del anuncio de inversión social que busca cambiar la dinámica de los cultivos ilícitos en el Cauca y se anunciaba la apertura del programa en el norte del departamento, que inicia en Suárez, Balboa y Buenos Aires en 2025 e inicios de 2026.

Puede leer: ¿Quién es la nueva MinTIC, Gloria Patricia Perdomo y qué otros cambios habría en el gabinete de Petro?

Utilidad para la vida