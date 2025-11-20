El cantante estadounidense D4vd fue identificado como sospechoso por la muerte de menor descuartizada: así va el caso

La justicia estadounidense identificó oficialmente al rapero “D4vd” como sospechoso por la muerte de una menor de 15 años, cuyo cadáver fue hallado en el maletero de un carro del cantante el pasado mes de septiembre.

De acuerdo con la prensa estadounidense, el caso sigue bajo investigación y aún no se han presentado cargos a ninguna persona.

Sin embargo, una fuente de la policía dijo a la revista People que el cantante de 20 años “muy probablemente contó con ayuda para desmembrar y deshacerse del cuerpo”.

En contexto: Cadáver descompuesto hallado en el Tesla de reconocido rapero estadounidense pertenece a una joven de 15 años

También se conoció que “D4vd”, nombre artístico de David Anthony Burke, “no ha cooperado” con la investigación que estaría siendo catalogada como “homicidio”.

Inicialmente, un representante del cantante había dicho que cooperaba con las autoridades tras ser informado del hallazgo.

El cuerpo descuartizado fue encontrado en estado de descomposición en el maletero de un Tesla. La policía descubrió el cadáver el 8 de septiembre cuando trabajadores y vecinos de un depósito de carros en Hollywood, California, llamaron para denunciar un olor pútrido.