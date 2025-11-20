x

Trump firmó ley que obliga al Gobierno de EE. UU. a publicar los archivos del caso Epstein, ¿qué sigue?

Tras la fuerte presión sobre el presidente estadounidense sobre este caso, Donald Trump finalmente firmó la ley que exige la divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein, el fallecido abusador sexual. El Departamento de Justicia tendrá 30 días para cumplir esta medida.

  Donald Trump y su futura esposa Melania (a la izquierda), junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell (a la derecha) en Florida, en el año 2000. FOTO: GETTY
    Donald Trump y su futura esposa Melania (a la izquierda), junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell (a la derecha) en Florida, en el año 2000. FOTO: GETTY
Agencia AFP
hace 5 horas
bookmark

El presidente Donald Trump firmó una ley que exige a su gobierno hacer los archivos públicos sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El texto aprobado el martes por el Congreso otorga un mes al Departamento de Justicia para divulgar todos los archivos no clasificados sobre el financista neoyorquino, muerto en prisión en 2019 antes de ser enjuiciado por delitos sexuales.

Trump, quien anteriormente se oponía a la legislación, pero cambió de postura cuando el proyecto parecía avanzar entre los congresistas, dijo en su plataforma Truth Social que había “acabado de firmar la ley para divulgar los archivos Epstein”.

según la ley, el gobierno debe publicar los documentos no clasificados en línea, transcripciones, registros de vuelos y comunicaciones que podrían desenterrar nombres y conexiones hasta ahora no conocidas.

En contexto: Congreso de EE.UU. UU. avala casi por unanimidad una ley que ordena desclasificar los documentos del caso Epstein

El texto solo hace excepciones limitadas para datos personales y preocupaciones legales y de seguridad genuinas.

Pero los analistas cuestionan si los funcionarios cumplirán, o argumentarán que elmaterial sensibleno puede ser publicado porquelas investigaciones relacionadas permanecen activas.

Elde Epstein en su celda ha alimentado innumerables teorías de conspiración, según las cuales el financiero, muy relacionado con la élite política, empresarial y del entretenimiento, habría sido asesinado para evitar que salieran a la luz datos embarazosos.

En la campaña electoral de 2024, Trump prometió revelaciones impactantes. Pero cuando regresó a la Casa Blanca, instó a sus partidarios a pasar página y dice que la oposición demócrata armó una “farsa” alrededor del caso.

Recientemente, reiteró que no tiene “nada que ver con Jeffrey Epstein” y que lo “echó” de Mar-a-Lago, su lujoso club en Florida, porque era “un pervertido enfermo”.

El domingo, cuando se hizo evidente que el texto se aprobaría en el Congreso, Trump dijo que lo apoyaba, aunque subrayó que los documentos del caso no deben “desviar la atención” de los “logros sin precedentes” de su gobierno.

Trump y Epstein, figuras del jet-set neoyorquino, fueron cercanos desde finales de los años 1980 hasta que se distanciaron a principios de los 2000. Eso fue mucho antes del inicio de los procesos judiciales contra el financista, acusado de haber organizado una red de explotación sexual de mujeres menores de edad.

El presidente estadounidense, quien nunca fue acusado por la justicia en este caso, se opuso al proyecto de ley de “transparencia en el caso Epstein”, y presionó a los legisladores republicanos que lo apoyaban.

Pero tras su giro sobre los documentos, la iniciativa fue adoptada el martes con 427 votos a favor y uno en contra en la Cámara Baja, y el Senado utilizó un procedimiento especial para aprobarla sin debate y por unanimidad.

Antes de la firma de Trump, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que “una vez que el presidente firme el texto, debe aplicarlo y ejecutarlo fielmente”.

Los archivos oficiales del caso Epstein incluyen también documentos sobre su cómplice Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de cárcel, y sobre todas las personas involucradas en los procedimientos judiciales relacionados.

La semana pasada, Trump ordenó a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, abrir una investigación sobre la relación entre el financista y algunas personalidades demócratas, incluido el expresidente Bill Clinton.

El Departamento de Justicia y la policía federal (FBI) anunciaron en julio que “no habían encontrado pruebas para fundamentar una investigación contra personas hasta ahora no procesadas” en el caso.

Consultada sobre el motivo de las nuevas pesquisas, Bondi dijo el miércoles que estaban justificadas por “nuevas informaciones”, sin precisar cuáles.

“Continuaremos proporcionando la máxima transparencia de acuerdo con la ley”, aseguró a periodistas.

La nueva ley aprobada por el Congreso autoriza al Departamento de Justicia a retener o censurar los documentos del caso bajo ciertas condiciones, especialmente para preservar la privacidad de las víctimas o debido a “una investigación federal o procesos judiciales en curso”.

Lea aquí: La sombra de Epstein: lo que se sabe del pasado de Trump y su relación con el financiero acusado de tráfico sexual

El legislador republicano Thomas Massie, uno de los autores del proyecto de ley y frecuente crítico de Trump, expresó su temor de que estas investigaciones sean “una cortina de humo” y un “intento de último minuto para evitar la publicación del expediente Epstein”.

Sin embargo, destacó el miércoles en X que, según los términos de la legislación, las autoridades solo podrían refugiarse detrás de la excusa de una investigación de manera “temporal” y limitada.

