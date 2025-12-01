x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¡Escándalo en el reguetón! Daddy Yankee demandó a su exesposa y al productor Raphy Pina por presunto desvío de regalías y apropiación de derechos de autor

El dueño de Pina Records se habría apropiado de forma ilícita de al menos 15 canciones de Yankee además de los temas de otros artistas del género. Conozca los detalles del pleito que implica tácticas de intimidación y el uso de la Ley RICO.

  • Mireddys González y Daddy Yankee cuando eran pareja reunidos con el empresario y productor Raphy Pina, quien sería el presunto arquitecto de la red ilícita para apropiarse de los derechos de autor de varias canciones del reguetonero. FOTO: Tomada de redes @raphypina
    Mireddys González y Daddy Yankee cuando eran pareja reunidos con el empresario y productor Raphy Pina, quien sería el presunto arquitecto de la red ilícita para apropiarse de los derechos de autor de varias canciones del reguetonero. FOTO: Tomada de redes @raphypina
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 57 minutos
bookmark

Daddy Yankee, máximo exponente del reguetón y que ahora está dedicado a predicar la palabra como pastor cristiano, radicó una millonaria demanda junto a su compañía Los Cangris Inc. en contra de su exesposa Mireddys González Castellanos y el productor y empresario Rafael ‘Raphy’ Pina Nieves por presuntamente integrar una estructura para apropiarse ilegalmente de derechos de autor y desviar regalías.

La acción legal fue presentada ante el Tribunal Federal de Puerto Rico. Ramón Ayala, nombre de pila de DY, acusa González Castellano y Pina Nieves de liderar un esquema desde el 2015 en donde se habría manipulado documentos esenciales de la industria musical como los split sheets (documentos de porcentaje de propiedad) y formularios de copyright para apropiarse de los derechos de autor de 15 canciones de Daddy Yankee.

Lea también: Oído al consejo: Daddy Yankee recomienda a los hombres casarse con capitulaciones, aunque no sean famosos

De acuerdo con la demanda, el productor conocido como Raphy Pina se habría registrado sin autorización como coautor de las canciones: Todo comienza en la disco, Llevo tras de ti, Zum, zum, zum, Otra cosa, De vuelta pa’ la vuelta, Bella y sensual, Mayor que yo, Relación, El Desorden, Runaway, Buena vida, La Rompecorazones, Inolvidable (Remix), Vuelve y Perdido por el mundo.

Aparte de los temas de Yankee, en el pleito legal también hay canciones de Tego Calderón, Lito & Polaco, Tony Dize, Natti Natasha y Don Omar.

Dentro de esa estructura, el dueño de Pina Records sería la cabeza. El empresario es acusado de utilizar tácticas de intimidación, coerción y actos de violencia para mantener a los artistas bajo control y evitar reclamos.

En la demanda se sostiene que Pina Nieves llegó a sacar armas de fuego durante reuniones para reforzar su dominio y humillar o agredir físicamente a individuos para usarlos como ejemplo.

Por otro parte, la exesposa de Daddy Yankee, Mireddys González, habría preparado asignaciones que aumentaron artificialmente las participaciones de Pina y redujeron las de Daddy Yankee. La mujer también habría borrado correos electrónicos críticos para mantener la apariencia de legitimidad y ocultar las operaciones.

En la demanda también están involucrados el abogado Edwin Prado Galarza y Andrés Coll Fernández. El primero es acusado de usar su profesión de abogado para facilitar la firma y circulación de contratos con la firma de DY obtenida sin su autorización.

Coll Fernández, asistente principal de Pina, habría validado declaraciones de publicación consideradas fraudulentas y distribuido asignaciones falsas de derechos, lo que le generó beneficios económicos mientras ayudaba a ocultar el esquema.

La demanda invoca la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado de Estados Unidos (RICO Act) y la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico. El demandante solicita una indemnización por daños y perjuicios no menor a 3 millones de dólares además del pago de los costos del proceso legal y honorarios de abogados.

En fotos: J Balvin hizo vibrar Medellín con un regreso arrollador que marca uno de los shows más grandes de su carrera

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué delitos se le imputan a Raphy Pina y Mireddys González?
La demanda acusa a ambos de presunta apropiación ilegal de derechos de autor y desvío de regalías de Daddy Yankee. El productor también es acusado de intimidación y coerción en la demanda presentada ante el tribunal de Puerto Rico.
¿Qué es la Ley RICO que se invoca en la demanda?
La Ley RICO ( Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) es una ley estadounidense que permite enjuiciar a los líderes de organizaciones que cometen delitos de manera continuada. Su uso indica que la demanda se refiere a un esquema criminal organizado.
¿Qué otros artistas de reguetón están involucrados en el pleito legal?
: Además de Daddy Yankee, la acción legal incluye canciones de otros artistas asociados con Pina Records, como Tego Calderón, Don Omar, Natti Natasha, Lito & Polaco y Tony Dize, ampliando el alcance del escándalo.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida