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Video | Con protagonismo de Daniel Muñoz, Crystal Palace pasó a la final de la Conference League: el paisa, cerca de un sueño

El futbolista antioqueño hizo la jugada que terminó con el autogol que abrió el marcador en el juego de vuelta ante el Shakhtar Donestk ucraniano.

  • El futbolista colombiano Daniel Muñoz es una de las figuras del Crystal Palace inglés desde que llegó en 2024. Foto: tomada del x de @CrystalPalace
    El futbolista colombiano Daniel Muñoz es una de las figuras del Crystal Palace inglés desde que llegó en 2024. Foto: tomada del x de @CrystalPalace
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
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Uno de los dos grandes sueños de Daniel Muñoz en el fútbol es ser campeón de un torneo europeo. Así se lo confesó a este diario en una charla que tuvimos en julio del 2025 en un Centro Comercial de El Poblado, en Medellín. El lateral derecho de la Selección Colombia está cerca de dar un paso que le permitiría cumplirlo: su equipo, el Crystal Palace inglés clasificó a la final de la Conference League 2026.

Muñoz fue protagonista en el partido de vuelta. El futbolista colombiano metió el centro que, al minuto 25, terminó con el autogol de Pedrinho en el duelo de vuelta de la semifinal del campeonato contra el Shakhtar Donetsk. Con ese tanto, el equipo londinense amplió la diferencia en el marcador global a 4-1.

No obstante, Eguinaldo marcó a los 34 para el equipo ucraniano. Empero Ismaila Sarr, uno de los futbolistas destacados del Palace, anotó al 52 y puso el 5-2 parcial con el que el Palace está cerca de jugar la primera final euroepa de su historia.

Noticia en desarrollo...

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