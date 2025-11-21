Doble turno judicial de Quintero este viernes: por la mañana injuria y por la tarde corrupción

Una ocupada agenda tiene este viernes el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, pues tanto en la mañana como en la tarde tiene audiencias judiciales pendientes.
Para la mañana, el exalcalde Quintero estaba citado a una audiencia de conciliación con el alcalde Federico Gutiérrez por una denuncia en la que este último lo acusa de injuria y calumnia por más de 70 publicaciones en las redes sociales de Quintero.
Sin embargo, como era de esperarse, los políticos no llegaron a un acuerdo conciliatorio y el proceso seguirá adelante.
Por otro lado, y una vez terminada esa audiencia, para las 3:00 p.m. de este viernes está programada la audiencia de acusación en contra del exalcalde Quintero y doce personas más, entre funcionarios y contratistas de su administración, por el caso de Aguas Vivas, en el que el exalcalde fue imputado por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción.
En este caso, la Fiscalía asegura tener cerca de 4.000 documentos y 50 testimonios como parte del material probatorio.