Otro revés para Daniel Quintero: Registraduría rechazó apelación y no podrá inscribir comité de recolección de firmas

Luego de varios intentos, la Resgistraduría Nacional le negó al exalcalde de Medellín Daniel Quintero inscribir su comité recolector de firmas, con el que buscaría aspirar a la Presidencia en 2026.

Esta decisión se produjo después de que Quintero presentara un recurso de apelación, sin embargo, el expediente pasó a segunda instancia y se tomó esta decisión.

Ante esto, el exacalde se pronunció a través de sus redes sociales, asegurando que “quieren pararnos de todas las formas, pero no nos vamos a rendir”. Esto, porque ya ha intentado en varias ocasiones inscribir su comité “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos”, pero se le ha negado.

“Hoy quieren pararnos de todas las formas, pero no nos vamos a rendir. Hoy mismo vamos a interponer tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, que hoy negó nuevamente un nuevo intento, una nueva solicitud, para que nos dejaran participar en las elecciones presidenciales”, dijo.

Según expresó, la Registraduría Nacional habría, durante más de tres semanas, entorpecido el avance de su inscripción de firmas. “La Registraduría no solo dilató el proceso, nos quitó tiempo para recoger firmas, sino que convirtió la consulta en un Frankenstein”, aseguró.

También, según Quintero, esta situación estaría afectando a otro dirigente del pacto: “Advierto que no soy solo yo, sino también Iván Cepeda los que estamos en riesgo”, concluyó.

Como ya lo ha hecho antes, Quintero le echó la culpa de la renuncia a participar en su consulta al “caos institucional” que hubo alrededor del proceso. “Mi renuncia a la consulta fue una reacción al desorden y los evidentes intentos del CDN y la Registraduría por torpedear el proceso”, señaló.

Finalmente, anunció que acudirá ahora a otro nuevo proceso judicial: interpondrá una tutela para ver si alcanza su objetivo de participar en las elecciones presidenciales del próximo año.