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David Alonso saldrá octavo en el GP de Alemania: hora y dónde ver la carrera

En el circuito de Sachsenring del Gran Premio de Alemania de Moto2, David Alonso tuvo una clasificación muy disputada y terminó en octavo lugar. El colomboespañol buscará su segunda victoria al hilo en el campeonato este domingo

  • David Alonso es cuarto en el Mundial de Moto2 2026. FOTO: Instagram David Alonso
    David Alonso es cuarto en el Mundial de Moto2 2026. FOTO: Instagram David Alonso
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 34 minutos
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Un año después de sufrir una caída tras chocar con Diego Moreira, David Alonoso vuelve al circuito de Sachsenring para la undécima fecha del campeonato mundial de Moto2 en 2026. El colomboespañol al mando de la Kalex azul número 80 del Aspar Team, tuvo un buen arranque de fin de semana competitivo el pasado viernes 10 de julio, donde registró el tercer mejor tiempo en los entrenamientos libres registrando 1m22s475.

La buena demostración en las primeras de cambio en territorio alemán dio a David como uno de los favoritos para quedarse con la pole position, tal cual pasó en las últimas dos fechas, República Checa y Países Bajos. Este sábado 11 de julio, en la segunda jornada en Hohenstein-Ernstthal, Sajonia, Alemania, el nacido en Madrid desplegó un buen arsenal de habilidades con la motocicleta, llegando al segundo mejor registro en las prácticas #3 y con una alta probabilidad de ganar en Qualy 2.

Al iniciar la clasificación final para definir cómo se acomodarían los primeros 14 clasificados en la grilla de salida de este domingo, el motociclista criollo se percató de que los demás pilotos estaban afianzados con el circuito. Al final, tras luchar con 10 colegas que aumentaron su ritmo en la segunda qualy, Alonso cayó al octavo lugar, lo que lo ubica en la tercera fila para salir en la carrera.

“En clasificación pude ir más rápido, pero igual que todos los demás, así que al final terminé octavo. Por la mañana hemos avanzado mucho con respecto a ayer en cuanto a la gestión del neumático usado, algo que será importante para, en la carrera, poco a poco ir buscando las posiciones delanteras. Nos queda todavía trabajo para ver dónde más podemos mejorar, pero no es una mala posición de salida”, puntualizó David Alonso.

Las posiciones de salida quedaron de la siguiente manera: 1. Iván Ortolá, 2. Manuel González, 3. Izán Guevara, 4. Dani Holgado, 5. Senna Agius, 6. Alex Escrig, 7. Taiyo Furusato y 8. David Alonso.

La carrera de Moto2 en Sachsenring, el circuito que da vida al GP de Alemania, está programada para este próximo domingo 12 de julio a las 5:15 a.m., hora de Colombia, con transmisión de ESPN2 y Disney+.

Lea también: “Es capaz de todo”: entrenador de David Alonso lo elogia en el inicio del GP de Alemania, donde marcó el tercer mejor tiempo en libres

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¿Desde qué posición saldrá David Alonso en la carrera de Moto2 del GP de Alemania 2026?
David Alonso saldrá desde la octava posición, lo que lo ubica en la tercera fila de la parrilla para la carrera de Moto2 en Sachsenring. Terminó octavo en la sesión de clasificación (Qualy 2) tras ser superado por varios pilotos que mejoraron su ritmo en los minutos finales.
¿A qué hora y dónde ver la carrera de David Alonso en el GP de Alemania de Moto2?
La carrera está programada para el domingo 12 de julio a las 5:15 a. m. (hora de Colombia). Según la información de la noticia, la transmisión estará disponible por ESPN2 y Disney+.
¿Qué posibilidades tiene David Alonso de pelear por el podio saliendo desde la octava posición?
La noticia indica que David Alonso confía en avanzar durante la carrera gracias a las mejoras en el manejo de los neumáticos. Sin embargo, no asegura ni proyecta un resultado específico, por lo que habrá que esperar al desarrollo de la competencia para conocer si puede luchar por el podio.
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