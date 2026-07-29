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Colombia acelera en Centroamericanos de Santo Domingo: el patinaje acerca al país a México

Con dos nuevos oros en el patinaje de carreras, Colombia consolida su segundo lugar en Santo Domingo y continúa la persecución de México en el medallero.

  • Collin Castro (derecha), entre las figuras de Colombia en los Juegos Centroamericanos. FOTO: CORTESÍA COC
    Collin Castro (derecha), entre las figuras de Colombia en los Juegos Centroamericanos. FOTO: CORTESÍA COC
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

29 de julio de 2026
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Colombia volvió a demostrar que será el principal rival de México en la disputa por el primer lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana, certamen que forma parte del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Después de la edición de 2023, disputada en El Salvador, en la que la delegación mexicana terminó en lo más alto del medallero y Colombia ocupó el segundo lugar, el representativo nacional vuelve a exhibir solidez para mantenerse entre las mejores potencias de la región. Al cierre de esta edición, México lideraba con 57 medallas de oro, mientras que Colombia acumulaba 35. Cuba era tercera con 16.

El despegue colombiano comenzó el martes, cuando logró su mejor cosecha de preseas doradas en una sola jornada, con 16 títulos. Y la racha continuó este miércoles gracias al patinaje de carreras, una disciplina en la que Colombia mantiene su condición de potencia mundial.

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Medallas de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo

La primera celebración llegó con Kollin Castro. La vallecaucana, de 22 años, que había conquistado dos platas en los 100 metros carriles y en los 15.000 metros eliminación, consiguió ahora la revancha al imponerse en la prueba de una vuelta al circuito con un tiempo de 33,531 segundos. Superó a la salvadoreña Ivonne Nochez (34,078) y a la venezolana Wilmary Toro (34,954).

El segundo oro del día en el patinaje lo consiguió el también vallecaucano Jhon Tascón, vencedor de la prueba masculina con un registro de 31,646 segundos. El venezolano Roberto García (31,714) y el salvadoreño Sebastián Ruiz (31,774) completaron el podio.

La arquería también aportó a la cosecha dorada. La múltiple campeona mundial Sara López conquistó el título individual femenino y posteriormente, junto a Pablo Gómez, ganó la prueba por equipos mixtos.

En golf, la bogotana María José Bohórquez, de 24 años, se quedó con la medalla de oro tras completar el torneo con 284 golpes (-4). La puertorriqueña María Fernanda Torres fue segunda con 288 impactos.

El ajedrez también dejó excelentes resultados para la delegación nacional. Colombia obtuvo seis medallas: tres de oro, dos de plata y una de bronce, suficientes para liderar el medallero de la disciplina. Los títulos fueron para Valentina Argote, Esteban Valderrama y Andrés Garzón.

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En gimnasia de trampolín, Colombia terminó igualmente al frente del medallero con tres preseas doradas. Los títulos llegaron por intermedio de Nicole Castellanos, en trampolín individual femenino; Diego Giraldo y Santiago Parra, en sincronizado masculino; y de la pareja conformada por Castellanos y Giraldo en el sincronizado mixto.

La delegación nacional espera ampliar su cosecha este jueves en disciplinas como BMX, ecuestre, saltos ornamentales, patinaje y natación.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué deportes le dieron más medallas de oro a Colombia en esta jornada?
Los principales aportes llegaron del patinaje de carreras, la arquería, el golf, el ajedrez y la gimnasia de trampolín. Solo en patinaje, Colombia consiguió dos títulos gracias a Kollin Castro y Jhon Tascón.
¿Quiénes fueron los colombianos que ganaron oro en el patinaje de carreras?
Los campeones fueron Kollin Castro, en la prueba femenina de una vuelta al circuito, y Jhon Tascón, en la prueba masculina de la misma modalidad. Ambos contribuyeron a fortalecer el segundo lugar de Colombia en el medallero.
¿Qué deportistas colombianos ganaron medallas de oro en otras disciplinas?
Además de Kollin Castro y Jhon Tascón, conquistaron títulos Sara López (individual femenino de arquería y equipos mixtos junto a Pablo Gómez), María José Bohórquez (golf), Valentina Argote, Esteban Valderrama y Andrés Garzón (ajedrez), además de Nicole Castellanos, Diego Giraldo y Santiago Parra en gimnasia de trampolín.
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