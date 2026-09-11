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David Alonso inició con pie derecho en San Marino e ilusiona con la victoria el próximo domingo

Esta vez, David Alonso no tendrá que ir de atrás en la clasificación del GP de San Marino en Moto2.

  • David Alonso marcó el tercer mejor tiempo en los entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino en Moto2. FOTO: X AsparTeam
    David Alonso marcó el tercer mejor tiempo en los entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino en Moto2. FOTO: X AsparTeam
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 9 minutos
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La Moto2 aterriza en el Circuito de Misano de San Marino, uno de los lugares donde la velocidad se vive a tope. El colomboespañol David Alonso mostró una buena versión y quedó tercero en la clasificación de las primeras pruebas, consiguiendo tiquete directo a la Q2. Esto es un avance para él, debido a que en el pasado GP de Aragón quedó penúltimo sin un problema evidente.

Anteriormente, Alonso se vio afectado por lesiones como la que sufrió en su hombro derecho, y también por percances de la moto, como le sucedió en Francia y Alemania con un par de fallos en el sistema eléctrico. Lo positivo, al menos en el primer día de competición, es que el vehículo y la salud acompañaron las ganas del piloto.

Para Alonso el correr en Misano (anteriormente Emilia-Romaña) es algo muy especial, pues fue allí donde hizo su debut en un Mundial en 2023 corriendo en Moto3. Tres años después continúa con la misma ilusión del mismo día y con su Kalex del Aspar Team querrá el triunfo el próximo domingo, por el momento, el objetivo en la mira es la Pole Position del próximo sábado.

En los libres de este viernes 11 de septiembre, David mostró capacidad sobre las dos ruedas y un conocimiento casi de memoria del circuito sanmarinense. Por esta razón, el cafetero nunca salió de los primeros 10 puestos durante toda la práctica. Desde el séptimo lugar hasta el segundo fue su rango, finalizando en tercer lugar con 1m34s275, a solo 188 milésimas del primer puesto que obtuvo el australiano Senna Agius.

No fue su mejor registro en prácticas libres en este año, pues en Hungría marcó el mejor tiempo, sin embargo, es un avance para un piloto que está acostumbrado a arrancar con el pie izquierdo en la temporada 2026.

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¿A qué hora y dónde ver la clasificación?

Su equipo, el Aspar Team, y David Alonso deben demostrar que el buen comienzo del fin de semana de San Marino no fue una casualidad. La Qualy 2, donde se definirán las posiciones de carrera para la carrera del domingo, será este sábado 12 de septiembre a las 7:05 a.m., hora de Colombia, y se podrá seguir por Disney+.

Lea también: Valenzuca quiere llevar la Tricolor a la cima del motocross

¿A qué hora es la clasificación de Moto2 del GP de San Marino 2026 en Colombia?
La clasificación de Moto2 será el sábado 12 de septiembre a las 7:05 a. m., hora de Colombia, según la noticia.
¿Dónde ver la clasificación de Moto2 del GP de San Marino 2026?
La clasificación se podrá seguir por Disney+, de acuerdo con la información proporcionada en la noticia.
¿En qué posición terminó David Alonso las primeras pruebas de Moto2 en Misano?
David Alonso terminó tercero en las primeras pruebas del GP de San Marino, con un tiempo de 1:34.275, a 188 milésimas del australiano Senna Agius.
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