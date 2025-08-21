Se acabó la era David González con Millonarios: “Era una situación insostenible”

David González dejó de ser el director técnico de Millonarios. Así se lo informaron el miércoles en la noche los directivos del club bogotano tras su derrota en el Campín 2-1 ante Unión Magdalena, equipo que pelea el descenso en el fútbol profesional colombiano. Con su caída, el elenco azul cayó a la última posición de la Liga Betplay 2-2025. El juego estuvo suspendido unos 25 minutos luego de que varios hinchas intentaran ingresar al campo. Incluso lanzaron decenas de zapatos al terreno de juego en señal de protesta por el discreto papel de los jugadores.

“Es una situación demasiado compleja. Lo que se vivió en el estadio es difícil. No es el tipo de espectáculo que la gente quiere venir a ver. Después del partido, tomar decisiones en caliente, me enseñaron dese niño a tratar de no tomarlas. Pero he sido comunicado por parte del club que no continúo, es la situación era insostenible y es entendible el punto de vista de nuestros directivos”. Esa fue la primera respuesta del orientador antioqueño en conferencia de prensa, en la que se responsabilizó del mal presente del equipo, que suma un punto en seis partidos. En su era con Millonarios, David dirigió 34 partidos, ganó 14, empató 9 y perdió 11, para un rendimiento del 50% “Al final para eso contratan a un entrenador. Créeme que aún hoy viéndome, creo que es un producto de malos momentos. Ahora le comentaba a una de las personas que están siempre conmigo que si ese partido en Equidad hubiéramos hecho el penal y hubiéramos ganado (perdieron 1-0), la historia hubiera sido otra. Lastimosamente empezó a rondar la inseguridad, el rumor, un efecto de bola de nieve. Nos dejamos contagiar de la opinión pública. Uno mismo colabora para que la bola de nieve siga creciendo. Se generó un entorno de desconfianza del que no fuimos capaces de salir. No puedo salir a buscar culpables”.