Uribe ya está en libertad: estas son las imágenes de su primer recorrido en Antioquia

La Tienda Tocayo, en una esquina del parque de Sabaneta fue el primer sitio público visitado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en sus primeras horas de libertad. Poco antes de las dos de la tarde de este miércoles, el exmandatario había anunciado en su cuenta de X que había acabado de recibir la boleta del Inpec que le revocaba la casa por cárcel y que a las cinco de la tarde estaría recorriendo las calle de este municipio del sur del Valle de Aburrá para luego concluir con una ceremonia en acción de gracias a María Auxiliadora.

FOTO: MANUEL SALDARRIAGA

Uribe ha sido un hombre de una inmensa devoción católica y varios momentos de su vida han estado marcados por actos que demuestran su apego a las creencias religiosas. Por ejemplo, en el año 2006, cuando obtuvo la reelección para un segundo periodo en la Casa de Nariño, de inmediato asistió a una misa con el fin de dedicarle su logro a la memoria de sus padres, que están enterrados en el osario de la iglesia Santa Teresita, en el barrio Belén de Medellín.

FOTO: MANUEL SALDARRIAGA

Hacia las 5:15 p.m. de este miércoles, quien es considerado el político más influyente de lo que llevamos del siglo XXI en Colombia, apareció en las inmediaciones del parque de Sabaneta acompañado de su séquito de guardaespaldas y unos pasos antes de la iglesia se bajó de su vehículo blindado. Entérese: Uribe ya fue notificado de su libertad, dice que saldrá a Sabaneta y luego a misa: “Cada minuto lo dedicaré a luchar” Ya para ese momento lo esperaba una multitud que puede alcanzar las ochocientas o mil personas, que lo recibieron con vítores. Sabaneta también es un baluarte del Centro Democrático, el partido de Uribe, por lo que entre la concurrencia se destacaban varios concejales locales, lo mismo que otros dirigentes de ese movimiento en Antioquia.

Dentro de la Tienda Tocayo la multitud lo siguió mientras él saludaba, volcando la mirada para todos lados, desde donde le estiraban la mano los parroquianos.

“La ciudad de María Auxiliadora se honra con la presencia en libertad de un gran colombiano, un hombre que lo ha dado todo por Colombia y hoy desde Sabaneta recobra la libertad de los colombianos. En su presencia, en su corazón grande está hoy el esfuerzo por nuestra colombia”, dijo un animador a la vez que Uribe degustaba un tinto. “Con razón a María Auxiliadora le gusta tanto Sabaneta. Ella qué dijo: con esa población tan querida allá me voy”, apuntó el exmandatario. Lea aquí: El juicio del siglo: 10 claves del caso Uribe, sin ‘prueba reina’ Posteriormente, en compañía del alcalde Álder Cruz y de otras personalidades, Uribe siguió recorriendo el pasaje peatonal y los alrededores del parque, en el preludio de la acción de gracias a la Virgen por haberle dado la libertad.

Uribe había sido afectado por una medida de detención domiciliaria en su casa de Rionegro, luego de que una juez lo declarara culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, por lo cual la pena sería de 12 años. Lea más: “Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”: Uribe tras decisión de Tribunal Superior No obstante, una acción de tutela fue fallada este martes, 19 de agosto, en favor de Uribe, por lo cual ahora está en libertad y podría ser decisivo en las elecciones que se avecinan. “Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, dijo en su mensaje de X tras recibir la boleta del Inpec que le permite estar en las calles.