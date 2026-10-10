De La Espriella ordena investigar vuelos de Verónica Alcocer para llevar presuntamente droga a Venezuela

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó al comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) una “investigación exhaustiva” sobre “los graves hechos denunciados por la revista Semana”, relacionados con el presunto uso de un avión oficial por parte de la exprimera dama Verónica Alcocer. Según el comunicado del mandatario, la Inspección General y la contrainteligencia de la FAC investigarán al personal actual y anterior de los equipos involucrados en CATAM. Si se establece que miembros de la Fuerza están implicados, dijo, serán “llamados a calificar servicios de manera inmediata”. De La Espriella pidió también a la Fiscalía General, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría y a autoridades de Estados Unidos “tomar atenta nota” de lo publicado y adelantar las investigaciones que sean de su competencia. Entérese: ¿Quiénes son ‘los Verónicos’? El grupo cercano a Verónica Alcocer que aparece en el entramado de la campaña Petro

Lo que dijo Eva Ferrer

La orden del presidente responde a una entrevista que Semana publicó este 10 de octubre, en la que la periodista Vicky Dávila habló con Eva Ferrer, exasesora de Alcocer. En ella, Ferrer afirmó que Alcocer llevó droga a Venezuela en el avión de la primera dama, que distinguió del avión presidencial, y que de allí regresó con 2,5 millones de dólares. Sin embargo, no presentó pruebas de ello. Ferrer sostuvo que esos vuelos eran “superconfidenciales” y que los coordinaba Carolina Plata, amiga de Alcocer quien también recibió contratos con el gobierno de Gustavo Petro. Dijo que Manel Grau, de quien afirmó que fue quien le confirmó que “había droga”, le contó sobre uno de los viajes. Sobre pruebas, solo dijo que “parece que hay fotos” de Alcocer bajando del avión con maletas grises que tenían droga, pero reconoció que no las ha visto.

También afirmó que personas del entorno de Alcocer participarían en tráfico de armas, algo que, según su relato, le cuentan otras personas. Ferrer dijo que decidió hablar por “protección personal y profesional” y que ha recibido amenazas, tanto ella como su madre. Por esto también pidió protección a las autoridades. Ferrer mantiene una disputa económica con Alcocer. En la misma entrevista dijo que le adeuda honorarios y préstamos, y habló de una conciliación y de una demanda. Semana ya había publicado el 1 de agosto audios atribuidos a esa relación. Hasta el momento de la publicación de este artículo, ni el expresidente Gustavo Petro ni Verónica Alcócer se habían pronunciado sobre estas declaraciones de Ferrer. Lea más: Así se destaparon los 32 casos de corrupción en el interior de Ecopetrol durante el gobierno Petro Bloque de preguntas y respuestas