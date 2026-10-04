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“Se quiere atornillar con corrupción y politiquería”: De la Espriella lanzó duro mensaje al rector de la Universidad de Córdoba

El presidente Abelardo de la Espriella estuvo recorriendo Montería y desde allí le envió un mensaje contundente al rector de la Universidad de Córdoba.

  • El presidente Abelardo de la Espriella arremetió contra el rector de la Universidad de Córdoba. FOTO: Colprensa
    El presidente Abelardo de la Espriella arremetió contra el rector de la Universidad de Córdoba. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 10 minutos
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El presidente Abelardo de la Espriella estuvo de visita este sábado en Montería, Córdoba, en el marco de la inauguración del estadio de béisbol menor Luis Nieto Correa, ubicado en el barrio La Pradera.

Desde allí le dio una instrucción a la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, para que programe una visita de revisión e inspección este lunes 5 de octubre en la Universidad de Córdoba.

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La razón es que considera que los Estatutos y el proceso de elección de esta institución deben ser observados con lupa, pues se estarían presentando irregularidades tras la ratificación de Jairo Miguel Torres Oviedo como rector de la universidad para el periodo 2026-2031.

“Adopten las medidas que correspondan sobre la rectoría, sus elecciones y el cumplimiento de los estatutos de esa universidad, que no es de unos pocos, ni de un grupo político, ni de un señor que se quiere atornillar con corrupción y politiquería”, expresó.

El primer mandatario también solicitó a la Procuraduría General de la Nación que tramite de manera prioritaria y expedita el proceso disciplinario, cuyo archivo, según dijo, fue revocado el 30 de julio de este año. “Y como cordobés, no voy a permitir que se la sigan robando el rector ni la bandola que lo secunda”, añadió el jefe de Estado.

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Torres Oviedo había sido ratificado en 2025 por el Consejo Superior Universitario tras ocupar el primer lugar y recibir 8.579 votos de un total de 10.097 sufragios válidos, lo que representó un 84,97 % de apoyo entre los estamentos de docentes, trabajadores y estudiantes.

De la Espriella solicitó, además, que examinen todas las quejas disciplinarias que han sido presentadas contra el rector. “¡Yo no vine a taparle nada a nadie. Que caiga el que tenga que caer, así sea cercano, porque la ley es para todos!”, añadió.

A la Fiscalía General de la Nación hizo un llamado para que priorice las “noticias criminales” y denuncias contra el rector, quien ha ejercido como presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) Caribe y nacional, así como de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).

“Ya no más, señor rector, se le acabó su tiempo. Y va a saber lo duro que muerde el tigre. Usted es un tipo que no merece estar sentado en esa silla de la rectoría de la universidad”, concluyó.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo será la visita de inspección a la Universidad de Córdoba?
La visita de revisión e inspección a la Universidad de Córdoba fue programada para el lunes 5 de octubre, por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella a la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos.
¿Por qué el Gobierno revisará la elección del rector de la Universidad de Córdoba?
El Gobierno revisará el proceso porque considera que deben verificarse el cumplimiento de los estatutos de la Universidad de Córdoba y las condiciones en las que se realizó la elección de Jairo Miguel Torres Oviedo para el periodo 2026-2031.
¿Quién es Jairo Miguel Torres Oviedo y cómo fue elegido rector de la Universidad de Córdoba?
Jairo Miguel Torres Oviedo fue elegido rector de la Universidad de Córdoba para el periodo 2026-2031 y posteriormente ratificado en 2025 por el Consejo Superior Universitario. En la votación obtuvo 8.579 de 10.097 sufragios válidos, equivalentes al 84,97 %.
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