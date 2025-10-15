Corte Constitucional frena decisión sobre la reforma pensional por recusación contra el magistrado Héctor Carvajal

La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió este martes 14 de octubre no pronunciarse de fondo sobre la reforma pensional, contenida en la Ley 2381 de 2024, y conocida oficialmente como el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común.
El alto tribunal informó que antes de continuar con el estudio del expediente D-15989, encontró pertinente tramitar una recusación presentada contra el magistrado Héctor Alfonso Carvajal, quien fue abogado del presidente Gustavo Petro antes de ocupar su actual cargo.
En consecuencia, la Corte abrió un incidente de recusación, un procedimiento formal que busca determinar si el magistrado debe apartarse del caso por un posible conflicto de interés. La decisión sobre esa recusación se tomará en las próximas sesiones plenarias.
Con la apertura del incidente de recusación, la discusión sobre la constitucionalidad de la ley quedará temporalmente suspendida. La Corte deberá decidir primero si Héctor Carvajal puede seguir participando o si debe ser reemplazado en el estudio del caso.
Solo después de resolver este trámite se retomará el análisis del fondo, que incluye la revisión de un presunto vicio de trámite en la Cámara de Representantes, tema sobre el cual debía pronunciarse el magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez.