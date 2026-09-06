Defensoría cuestiona exhibición de cuerpos tras operación militar: “No puede ser una forma de autoridad”

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno a no convertir la muerte de integrantes de grupos armados en una forma de exhibir autoridad, tras las imágenes difundidas recientemente desde el Guaviare, donde el presidente Abelardo de la Espriella apareció caminando entre cuerpos de personas muertas durante la operación Hazarías. Según el reporte oficial citado por la entidad, en la operación murieron 23 integrantes de estructuras vinculadas con alias Iván Mordisco. Medicina Legal estableció posteriormente que dos de las personas fallecidas eran menores de edad.

La Defensoría aclaró que su pronunciamiento no cuestiona por sí mismo la actuación legítima de la Fuerza Pública ni el deber del Estado de enfrentar militarmente a los grupos armados ilegales y proteger a la población civil. Sin embargo, señaló que incluso en contextos de conflicto existen límites establecidos por la Constitución y el derecho internacional humanitario. La entidad recordó que el derecho a la vida es fundamental y que, aunque existen circunstancias en las que la muerte de un combatiente puede producirse dentro del marco legal, cualquier privación de la vida debe cumplir criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la manera en que el Gobierno comunica los resultados de las operaciones. Para la Defensoría, los cuerpos de las personas fallecidas deben recibir un trato digno y no deberían convertirse en parte de la escenografía de declaraciones públicas. La entidad también llamó la atención sobre la existencia de un portal denominado ‘Las Bajas del Tigre’, cuya oficialidad no ha sido confirmada, en el que se contabilizan muertes y otros resultados operacionales desde la llegada del nuevo Gobierno. Conozca: Un mes de Abelardo de la Espriella en el poder: el estilo del ‘Tigre’ al frente de la Presidencia en 5 actos Frente a esto, la Defensoría pidió cautela para evitar que los resultados de seguridad sean medidos únicamente por el número de personas dadas de baja. Recordó que Colombia ya vivió las consecuencias de una política en la que las bajas en combate adquirieron un peso central en la evaluación de resultados, contexto relacionado con los llamados falsos positivos que actualmente son investigados y juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La entidad sostuvo que la seguridad también debe medirse por los derechos garantizados y las vidas salvadas, especialmente las de los civiles afectados por grupos armados y estructuras criminales.

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