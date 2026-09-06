Defensoría cuestiona exhibición de cuerpos tras operación militar: “No puede ser una forma de autoridad”

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno a no convertir la muerte de integrantes de grupos armados en una forma de exhibir autoridad, tras las imágenes difundidas recientemente desde el Guaviare, donde el presidente Abelardo de la Espriella apareció caminando entre cuerpos de personas muertas durante la operación Hazarías.
Según el reporte oficial citado por la entidad, en la operación murieron 23 integrantes de estructuras vinculadas con alias Iván Mordisco. Medicina Legal estableció posteriormente que dos de las personas fallecidas eran menores de edad.