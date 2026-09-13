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David Alonso remontó en San Marino, pero no entró al podio de Moto2; Marc Márquez, líder por primera vez en el año en MotoGP

Tras sufrir una caída en clasificación, David Alonso remontó 8 posiciones pero no alcanzó el podio. Manuel González ganó en Moto2 y Marc Márquez en MotoGP.

  • David Alonso volvió a remontar posiciones en una carrera de Moto2. Marc Márquez (círculo) es el nuevo líder de MotoGP. FOTOS: Instagram d.alonso80 y X Ducaticorse
    David Alonso volvió a remontar posiciones en una carrera de Moto2. Marc Márquez (círculo) es el nuevo líder de MotoGP. FOTOS: Instagram d.alonso80 y X Ducaticorse
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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La decimocuarta salida del Mundial de Moto2 en San Marino parecía traer una alegría para David Alonso cuando se inició la competición el pasado viernes 11 de septiembre, donde el piloto colomboespañol destacó marcando el tercer mejor tiempo de los entrenamientos libres; sin embargo, una caída ocasionada por Alberto Fernández en la qualy 2 lo condicionó para el resto del fin de semana.

Cuando Alonso hizo una primera vuelta en clasificación, esta fue anulada por exceder los límites de pista, algo que frustró un poco al nacido en Madrid, pero de madre colombiana. No obstante, lo que siguió a continuación, que fue la caída, liquidó un fin de semana que pintaba para más, mínimo, el podio este domingo 13 de septiembre.

Ya llegado el séptimo día de la semana, con un circuito de Misano a reventar y con David Alonso recuperándose de la caída y largando desde la posición número 17 a la que cayó tras el percance, el cafetero tenía un gran reto frente a él y emprendió camino a realizar lo que mejor sabe hacer en carrera: remontar.

Antes de iniciar la carrera, Alonso se enteró de las sanciones que fueron adjudicadas a algunos competidores, lo cual lo ubicó en la decimoquinta posición de la parrilla. A esta buena noticia, llegó otra “ayuda” de Albert Piqueras, quien en la primera curva se llevó a Dani Holgado y Senna Agius (dueña de la pole), lo que hizo que tres pilotos más salieran de competición.

Con este panorama y una buena largada, David Alonso logró ubicarse noveno, subió al octavo y bajó al undécimo puesto durante la carrera. Al final, fue el puesto número nueve el que ocupó cuando se ondeó la bandera a cuadros.

“En ocasiones las cosas no salen como nos gustaría. No es la posición que quería, sobre todo después de un buen fin de semana, pero hoy era un día para seguir sumando. Centrado desde ya en recuperar el bíceps y seguir en la misma línea en el #AustrianGP”, escribió en Instagram el piloto del Aspar Team.

Quien se llevó la carrera al final fue el líder mundial, Manuel “Manugas” González, quien remontó cuatro posiciones (aprovechando el percance) y sumó un nuevo pleno para aferrarse a la punta más que nunca con 232,5 puntos.

¿Adiós al título para Alonso?

Aún quedan ocho grandes premios por correrse: Austria, Japón, Indonesia, Australia, Malasia, Catar, Portugal y Valencia. Parece mucho, pero con la ventaja y el nivel que muestra “Manugas” fecha a fecha, parece que no hay cómo sacarle el título mundial de la categoría intermedia del motociclismo.

Para David Alonso, las chances de ser campeón en Moto2 como lo fue en Moto3 hace un par de temporadas parecen apagarse, pues el colombiano tiene 139 puntos, 113,5 menos que el líder del campeonato, ubicándose en la quinta posición por detrás de González, Izan Guevara, Iván Ortola y Senna Agius.

Lo positivo para Alonso es que ya tiene una silla en MotoGP para el próximo año con el equipo Honda, seguramente en el satélite del mismo, el Honda LCR. En su última temporada antes de dar el gran salto, David quiere al menos un lugar en el podio final.

Marc Marquéz lidera por primera vez en la temporada

Los últimos grandes premios de MotoGP tienen algo en común: la resurrección en la temporada de Marc Márquez. El siete veces campeón del mejor motociclismo del planeta ganó en la sprint del pasado sábado y se volvió a imponer en la carrera del domingo.

“Es como si no fuera real. Nunca nos hemos rendido, hemos apretado hasta el final, pero aún no ha acabado. Estamos luchando ante pilotos muy rápidos, estamos pilotando al límite y un error te puede costar muchos puntos”, dijo Márquez.

Marc dejó en el camino a su hermano Álex Márquez, que fue segundo, y a Pedro Acosta, que ocupó el tercer lugar. Marco Bezzecchi, que fue el poleman, no pudo sostenerse en carrera y cayó en el giro 27 de la misma.

Lea también: Valenzuca quiere llevar la Tricolor a la cima del motocross

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¿En qué posición terminó David Alonso el GP de San Marino de Moto2?
David Alonso terminó noveno en el Gran Premio de San Marino de Moto2. El piloto colomboespañol partió finalmente desde la decimoquinta posición tras las sanciones aplicadas a otros competidores y consiguió remontar durante la carrera.
¿Cuántos puntos le lleva Manuel González a David Alonso en Moto2?
Manuel González aventaja a David Alonso por 113,5 puntos en el Mundial de Moto2. González lidera el campeonato con 232,5 puntos, mientras que Alonso acumula 139.
¿Todavía puede David Alonso ser campeón de Moto2?
Matemáticamente, la noticia no da por descartado el título, pero David Alonso tiene una desventaja de 113,5 puntos respecto a Manuel González cuando quedan ocho grandes premios. La situación complica seriamente sus opciones, especialmente por el rendimiento que está mostrando González, aunque todavía quedan carreras por disputarse.
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