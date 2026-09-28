Defensoría pide investigar si hubo discriminación racial en muerte de Donovan Balanta tras procedimiento policial

La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía y a la Policía avanzar en las investigaciones por la muerte de Donovan Balanta, un hombre afrodescendiente de 34 años que falleció después de un procedimiento policial en el barrio Caracolí, en la zona limítrofe entre Ciudad Bolívar, Bogotá, y Soacha.
Balanta murió el domingo 20 de septiembre, luego de ser reducido por uniformados de la Policía Metropolitana de Soacha y trasladado posteriormente a un centro hospitalario, al que habría llegado sin signos vitales.
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Quedaron registros en varias grabaciones del procedimiento policial, las descargas de un Taser, los golpes mientras el hombre permanecía reducido y esposado y su traslado a la estación de Cazucá, donde, según sus allegados, comenzó a quejarse de fuertes dolores en el pecho y dificultad para respirar. Las circunstancias del procedimiento aún son materia de investigación.