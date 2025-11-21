De la gloria deportiva al bajo mundo de las drogas: tres narcos internacionales que emergieron con la cocaína colombiana

La acusación formal por narcotráfico, homicidio y otros crímenes que la justicia de Estados Unidos le endilga al canadiense Ryan James Wedding, trae a la memoria los casos de otros personajes que saltaron a la luz pública como deportistas de alto rendimiento, y terminaron inmersos en el mundo del hampa.
Weddig, de 44 años, fue patinador sobre hielo en su juventud y luego participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, en Salt Lake City (Estados Unidos), representando a su país en la modalidad de snow boarding.
Ahora está en la lista de los 10 delincuentes más buscados por el FBI, pedido en extradición por la Corte del Distrito Central de California y con una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.
“Ryan Wedding controla una de las más prolíficas y violentas organizaciones de tráfico de drogas en el mundo y trabaja de cerca con el cartel mexicano de Sinaloa”, reveló esta semana la fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi.
Dentro de la acusación en su contra, está el haber ordenado el asesinato de un testigo del FBI, perpetrado el pasado 31 de enero en la comuna de El Poblado, suroriente de Medellín.