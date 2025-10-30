“Comando Vermelho”: el origen de la banda criminal que desató la megaoperación más mortal en Brasil

La banda Comando Vermelho (CV), nacida en las cárceles de Río de Janeiro en los años setenta, se convirtió en uno de los símbolos del crimen organizado en América Latina y en el grupo criminal más antiguo de Brasil.
La reciente operación policial contra esta organización dejó al menos 121 muertos —117 sospechosos y cuatro policías— en una favela de Río de Janeiro, en lo que ya se considera la acción de seguridad más letal en la historia del país.
El operativo del martes, dirigido contra los principales núcleos del Comando Vermelho, buscaba desarticular sus redes de tráfico de drogas y armas, así como la expansión de su poder en el sureste brasileño. Las autoridades también realizaron 113 detenciones y confiscaron más de una tonelada de drogas y más de un centenar de armas.