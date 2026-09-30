Desempleo en Colombia subió a 9,4% en agosto: se destruyeron 126.000 empleos en un año

El mercado laboral colombiano se debilitó en agosto. Según las más recientes cifras del Dane, la tasa de desempleo se ubicó en 9,4%, frente al 8,6% registrado en el mismo mes de 2025. Esto representa un aumento de 0,8 puntos porcentuales en un año. En el octavo mes del año, el país tenía 23.685.000 personas ocupadas, 126.000 menos que las 23.811.000 registradas un año atrás. Relacionado: Desempleo en Colombia cayó a 8,1% en julio: la tasa más baja de este mes desde 2001 A esto se suma una reducción en los principales indicadores de participación y ocupación: la tasa global de participación (TGP) fue de 63,3%, frente al 63,9% de agosto de 2025, mientras que la tasa de ocupación (TO) se ubicó en 57,4%, frente al 58,4% de un año atrás. Al comparar con los registros de los últimos años, la tasa de desempleo (9,4%) igualó la de agosto de 2018, superó las de 2023 (9,3%) y 2025 (8,6%), pero se mantuvo por debajo de la registrada en 2024 (9,7%).

Las 13 principales ciudades: desocupación subió a 9,1%

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo se ubicó en 9,1% en agosto de 2026, 1,3 puntos porcentuales por encima del 7,8% registrado un año atrás. La tasa global de participación bajó de 66,7% a 65,8%, mientras que la tasa de ocupación pasó de 61,5% a 59,8%, una reducción de 1,8 puntos porcentuales, según el Dane.

Quibdó tuvo la mayor tasa de desempleo; Bucaramanga, la menor

En el trimestre móvil junio-agosto de 2026, la tasa de desempleo presentó una amplia brecha entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas analizadas por el Dane. Entérese: Aunque Colombia redujo su jornada laboral a 42 horas, aún está entre los países que más trabajan en Latinoamérica Quibdó registró la tasa de desempleo más alta, con 23,8%, seguida por Cartagena (14,4%) y Sincelejo (12,9%). También se ubicaron por encima del promedio de las 23 ciudades, que fue de 8,8%, Tunja (12,5%), Ibagué (11,8%), Montería (11,7%), Riohacha (11,4%), Neiva (10,2%), Valledupar (10,1%) y Cúcuta (10,1%). En el otro extremo, Bucaramanga A.M. registró la menor tasa de desempleo, con 7,3%, seguida de Medellín A.M. (7,5%) y Bogotá (7,9%). También estuvieron por debajo del promedio Pereira A.M. (7,9%), Villavicencio (8,0%), Florencia (8,2%), Santa Marta (8,6%) y Manizales A.M. (8,7%). Las demás ciudades registraron las siguientes tasas: Barranquilla A.M. (9,6%), Pasto (9,4%), Popayán (9,3%), Armenia (9,2%) y Cali A.M. (9,2%).

Industria, agro y actividades artísticas, sectores donde más se perdieron empleos

En agosto, las mayores reducciones de empleo se concentraron en tres ramas. La industria manufacturera registró la pérdida más significativa, con 240.000 ocupados menos, al pasar de 2.600.000 a 2.361.000. Le siguieron las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otros servicios, con 102.000 menos, y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con una reducción de 91.000 ocupados. Vea aquí: $550.000 millones para familias afectadas por terremoto: así podrán usar la plata para vivienda y empleo

Otras actividades que también registraron caídas

Las reducciones fueron menores en actividades inmobiliarias, con 31.000 ocupados menos; actividades financieras y de seguros, con 27.000; alojamiento y servicios de comida, con 17.000; e información y comunicaciones, con 6.000. Por su parte, el suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos registró una reducción de 1.000 ocupados, al pasar de 573.000 a 571.000.

Comercio, sector público y construcción generaron empleo

Algunas actividades registraron aumentos en el número de ocupados y compensaron parcialmente las pérdidas de otros sectores. Comercio y reparación de vehículos sumó 150.000 ocupados, al pasar de 3.925.000 a 4.076.000, y aportó 0,6 puntos porcentuales a la variación del empleo. Es, además, la rama que concentra la mayor cantidad de trabajadores, con 17,2% del total. Le interesa: Gobierno tendrá tres meses para reglamentar registro de plataformas de reparto También aumentó el empleo en administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, con 96.000 ocupados adicionales, hasta 3.123.000, y una contribución de 0,4 puntos porcentuales. Esta rama representa el 13,2% del empleo nacional. En construcción hubo 80.000 ocupados más, para un total de 1.790.000, mientras que transporte y almacenamiento sumó 48.000, hasta 1.885.000. Las actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos registraron un aumento de 14.000, hasta 1.795.000.

Jornaleros y trabajadores domésticos registraron las mayores caídas

Por posición ocupacional, las mayores reducciones se concentraron entre jornaleros o peones y empleados domésticos. Los primeros pasaron de 796.000 a 642.000, una disminución de 154.000 personas, equivalente a una contribución negativa de 0,6 puntos porcentuales. Por su parte, los empleados domésticos disminuyeron en 118.000, al pasar de 774.000 a 657.000, y restaron 0,5 puntos porcentuales a la variación del empleo. También cayó el número de trabajadores por cuenta propia, con 56.000 menos, hasta 9.905.000, aunque este grupo sigue concentrando el 41,8% del empleo. Los patrones o empleadores disminuyeron en 3.000, hasta 541.000. Lea más: Estos trabajadores tradicionales serían los grandes beneficiados por boom de la IA, según CEO de Nvidia En contraste, aumentó el número de obreros o empleados del gobierno, con 124.000 personas más, hasta 959.000, y una contribución de 0,5 puntos porcentuales. Los obreros o empleados particulares sumaron 75.000, hasta 10.645.000, y continúan siendo la principal posición ocupacional, con 44,9% del total. Los trabajadores familiares sin remuneración aumentaron en 11.000, hasta 333.000.

Aumentó la población fuera de la fuerza laboral

En agosto, 15.158.000 personas estaban fuera de la fuerza de trabajo, 468.000 más que un año atrás. Se trata de personas en edad de trabajar que no tenían empleo y tampoco estaban buscando uno. De ese total, 8.172.000 se dedicaban a oficios del hogar, 183.000 más que en agosto de 2025, y representaron el 53,9%. Otras 3.558.000 personas estaban estudiando, prácticamente la misma cantidad que un año atrás, mientras que 3.428.000 estaban en la categoría de otros, 291.000 más. Más noticias: “No me llamó nadie de Presidencia a manifestar molestia”: exdirector del Dane Ricardo Valencia habla de su salida Este último grupo incluye, entre otros, a rentistas, pensionados, jubilados y personas que no están interesadas en trabajar o consideran que no vale la pena hacerlo.

El terremoto del 10 de agosto afectó la muestra del Dane

El Dane informó que el sismo del 10 de agosto de 2026 afectó algunos municipios incluidos en la muestra de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Además: Empresarios de Medellín son los de mayor aumento en intención de contratación para fin de año La entidad perdió segmentos de muestra debido a que algunas viviendas fueron destruidas o quedaron inhabitables. Para publicar los resultados de agosto, el Dane ajustó los factores de expansión, es decir, los ponderadores utilizados para llevar los resultados obtenidos en la muestra al conjunto de la población.

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