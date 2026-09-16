Estos trabajadores tradicionales serían los grandes beneficiados por boom de la IA, según CEO de Nvidia

La inteligencia artificial podría estar abriendo oportunidades laborales lejos de las oficinas y los computadores. Electricistas, plomeros, trabajadores de la construcción y siderúrgicos serían algunos de los oficios que ganarían protagonismo a medida que las empresas levanten la infraestructura necesaria para sostener la expansión de esta tecnología. Y es que la apuesta por la IA no se limita a desarrollar modelos capaces de procesar información o generar contenido. Detrás de cada sistema hay centros de datos, redes eléctricas, fábricas de semiconductores, equipos de refrigeración y grandes instalaciones que deben ser construidas y operadas. Ese escenario llevó a Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, a poner el foco sobre trabajadores que normalmente no aparecen entre los perfiles asociados con la revolución tecnológica. Durante una conversación con Larry Fink, CEO de BlackRock, en el Foro Económico Mundial de Davos, Huang señaló que la expansión de la inteligencia artificial demandará una gran cantidad de mano de obra especializada. Posteriormente, en una entrevista con Channel 4 News, insistió en que los oficios técnicos tendrán un papel cada vez más importante. “Es maravilloso que los empleos estén relacionados con oficios especializados, y que vayamos a tener fontaneros, electricistas, trabajadores de la construcción y siderúrgicos”, afirmó. Le puede interesar: La inteligencia artificial debería generar US$5,4 billones anuales para no fracasar

Una infraestructura que requiere trabajadores

La razón está en la magnitud de las inversiones que se están destinando a la infraestructura de IA. Huang ha planteado que el gasto mundial en centros de datos y otros componentes necesarios para desarrollar esta tecnología podría llegar a US$7 billones antes de que termine la década. Una inversión de ese tamaño implica levantar instalaciones, ampliar redes eléctricas, instalar sistemas de refrigeración y fabricar los equipos que alimentarán los centros de procesamiento. Y para hacer ese trabajo no basta con ingenieros de software. Por eso, el ejecutivo de Nvidia sostiene que el mercado laboral podría darle mayor valor a los trabajadores con formación técnica. En algunos mercados, incluso, estos oficios podrían alcanzar remuneraciones superiores a US$100.000 al año, especialmente donde la oferta de trabajadores especializados no alcanza para cubrir la demanda. Conozca también: Google compró por 10 millones de dólares la base de datos de la quebrada Spirit Airlines para alimentar su IA “No hace falta tener un doctorado en informática para conseguirlo”, dijo Huang, al defender la posibilidad de que la transformación tecnológica también genere oportunidades para personas que no pasaron por una carrera universitaria. El fenómeno no parte de cero. En Estados Unidos ya existe una brecha entre la cantidad de trabajadores técnicos disponibles y las necesidades de industrias como la construcción y la manufactura. Según proyecciones de McKinsey, entre 2023 y 2030 el país necesitaría incorporar aproximadamente 130.000 electricistas, 240.000 trabajadores de la construcción y 150.000 supervisores de obra adicionales para responder a la demanda prevista. Para Huang, la tendencia podría acelerarse a medida que aumenten las inversiones en infraestructura tecnológica. “El sector de la artesanía especializada de todas las economías va a experimentar un auge. Habrá que duplicarlo una y otra vez, año tras año”, afirmó en 2025. Lea más: Reversazo a la IA: sus tres principales líderes piden frenar desarrollo de esa tecnología, ¿hay de qué preocuparse?

El otro lado de la transformación laboral

La discusión tiene además otra cara. Mientras la inteligencia artificial puede crear demanda para determinados oficios técnicos, también amenaza con transformar o reducir algunas tareas asociadas con empleos administrativos y de entrada. Jim Farley, director ejecutivo de Ford, ha llamado la atención sobre ese contraste. Durante el Festival de Ideas de Aspen de 2025 señaló que la industria estadounidense enfrenta dificultades para encontrar trabajadores capacitados, al mismo tiempo que la automatización y la IA modifican algunos puestos de oficina. “Hay más de un camino hacia el sueño americano, pero todo nuestro sistema educativo se centra en la educación universitaria de cuatro años”, afirmó. Farley también sostuvo que la contratación de trabajadores de nivel inicial en empresas tecnológicas había caído 50% desde 2019 y planteó que Estados Unidos enfrenta un problema para recuperar capacidad industrial por la falta de personal. “¿Cómo podemos repatriar toda esta producción si no tenemos gente que trabaje allí?”, cuestionó en una entrevista con Axios. Según el ejecutivo, el país tiene un déficit cercano a 600.000 trabajadores fabriles y 500.000 empleados de la construcción. Más allá de las cifras puntuales y de cómo evolucione la inteligencia artificial, el debate deja una conclusión sobre el mercado laboral: la revolución tecnológica no necesariamente se traducirá únicamente en una mayor demanda de programadores. También necesitará personas capaces de construir, instalar, reparar y mantener la infraestructura física que hace posible que la IA funcione. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: