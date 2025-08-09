Desfile de Silleteros 2025: todos los detalles sobre el evento central de la Feria de las Flores

Cuentan los abuelos que, al recordar los orígenes de las silletas, a su mente viene la imagen de los campesinos bajando de Santa Elena con flores, quesito, papa y arepas para venderlos en la extinta Plaza de Cisneros. Ese es el origen de la figura del silletero, que cargaba a sus espaldas, en una caja de madera, la mercancía producida en el campo que, con el tiempo, hacia mediados del siglo XX, se transformó en las monumentales obras de arte florales que desde hace 67 años los antioqueños vemos desfilar por nuestras calles una vez al año durante la Feria de las Flores.
Hoy es la edición número 68 del Desfile de Silleteros, el evento más esperado de esta semana que celebra y honra las tradiciones y la cultura antioqueña. A las 2:00 de la tarde, desde la Avenida Regional, a la altura de Bancolombia, partirán los 540 silleteros que, a lo largo de 2.5 kilómetros, contarán historias a través de silletas florales cargadas de simbolismo y dedicación.
Como es costumbre, desde las primeras horas de la mañana los silleteros se reunirán en el punto cero para la evaluación de sus silletas por parte de 15 jurados y 49 evaluadores expertos, quienes seleccionarán a 55 finalistas que harán parte de la ronda final, en la que se eligen los primeros puestos de cada categoría y al ganador absoluto del concurso.
Las categorías del Desfile de Silleteros son siete: Comercial, Monumental, Tradicional, Emblemática, Artística, Infantil y Pioneros. Las piezas presentadas en cada una de estas clasificaciones deben seguir las reglas establecidas por el evento. Por ejemplo, en la categoría Tradicional se encuentran las silletas más simbólicas, ya que “producen mayor evocación de la silleta campesina utilizada para el transporte y comercialización de productos y flores en tiempos antiguos”. Esta silleta debe llevar la mayor cantidad posible de flores nativas de Santa Elena, con un mínimo de 15 variedades distintas.
En general, el jurado deberá analizar criterios como las variedades y tipo de flores y follajes utilizados, la estética general y composición visual, el vestuario de los silleteros, y la creatividad aplicada en la forma, el emblema y el mensaje según los requerimientos de cada categoría.