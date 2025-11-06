El desplazamiento forzado en Colombia alcanzó su punto más alto en 10 años: oficina humanitaria de la Unión Europea

Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de desplazamiento forzado en los últimos diez años. Según la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO), en 2025 más de 70.000 personas fueron desplazadas por la fuerza, el doble de las registradas el año anterior.

El país sigue siendo uno de los principales lugares afectados por el desplazamiento interno en el mundo, con más de siete millones de personas desplazadas.

El organismo europeo resaltó que esta problemática se hizo especialmente evidente a comienzos de 2025 por el desplazamiento masivo en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, que obligó a unas 80.000 personas a abandonar sus hogares debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

Lea aquí: Buscan a familiares de tres antioqueños desaparecidos en el marco del conflicto armado

“Los ataques contra líderes, las desapariciones forzadas y los asesinatos son algunas de las peores violaciones —junto con el reclutamiento de niños por grupos armados— y lamentablemente están aumentando”, advirtió Cedric Perus, portavoz de ECHO.

Además, el confinamiento también alcanzó en 2024 los niveles más altos registrados en los últimos años, afectando al menos a 115.000 personas.

Esta forma de coerción impide que comunidades enteras —en su mayoría indígenas y afrocolombianas— se desplacen libremente o accedan a alimentos, medicinas y medios de subsistencia.

El departamento del Chocó es el más golpeado por esta práctica, concentrando el 60% de los confinamientos registrados en el país en 2024. En 2023, 10.640 indígenas del Chocó sufrieron confinamiento, lo que representa más de la mitad de la población confinada en el departamento.