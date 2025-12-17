Rescate en el río, estado de salud y orden de captura: nuevos detalles de la detención de Zulma Guzmán en Londres, ¿qué sigue en el caso?

Zulma Guzmán Castro, la mujer que cuenta con una circular roja de Interpol por ser la presunta artífice del envenenamiento con talio a dos menores de edad en Bogotá, fue rescatada este miércoles del río Támesis, en Londres, tras haber escapado a esa ciudad de Inglaterra, según el diarioThe Daily Mail.
De acuerdo con medios de ese país e información confirmada por este diario con la Fiscalía colombiana, Guzmán Castro fue sacada con vida el martes en la mañana de ese icónico río, a la altura del puente de Battersea, en el oeste de la capital inglesa. La mujer había ingresado a Inglaterra el 11 de noviembre y era buscada activamente por la Agencia Nacional del Crimen de ese país y otras autoridades.
Un portavoz de la Policía Metropolitana le indicó al Daily Mail que las autoridades fueron alertadas a las 6:45 de la mañana del martes 16 de diciembre, tras recibir reportes de una mujer en situación de riesgo en el puente de Battersea.
Al parecer, Guzmán Castro presenta lesiones físicas, pero estas no ponen en riesgo su vida. Así establecieron los medios londinenses y confirmó EL COLOMBIANO con fuentes en la embajada de Reino Unido: “la Unidad de Policía Marítima de la Policía Metropolitana rescató a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 horas y fue trasladada a un hospital, donde posteriormente se determinó que sus lesiones no ponían en riesgo su vida ni implicaban cambios permanentes”.
De hecho, una de las hipótesis que manejan las autoridades es si Guzmán iba atentar contra su vida en el puente o en inmediaciones del río.
La acusada de envenenamiento había estado antes en varios países como Argentina, Brasil y España, pero ingresó a Inglaterra el pasado 11 de noviembre. Aún queda el interrogante si efectivamente el paso por estas naciones era una forma de huir de la justicia colombiana o cuál sería otro motivo de la mujer para viajar por estos territorios.
Ante el ingreso de la colombiana a territorio inglés, según prensa de ese país, el Tribunal de Westminster emitió una orden de captura en su contra, por lo que una vez esté estable de salud, tendrá que comparecer en una audiencia para ser extraditada a Colombia.