Zulma Guzmán se defiende desde Argentina: “Me acusan porque tuve una relación clandestina con el papá de una de las niñas”

Zulma Guzmán Castro es la principal sospechosa de la muerte por envenenamiento de dos niñas en Bogotá. El caso se remonta al 5 de abril de este año, cuando llegó a una casa ubicada en el barrio Rosales un “regalo” que contenía frambuesas achocolatadas.
En el lugar se encontraban tres menores y un joven de 21 años —hermano mayor de una de ellas—. Ellas jugaban a cocinar galletas, pero tras probar el alimento comenzaron a sentirse mal, por lo que fueron trasladados a la Fundación Santa Fe. Emilia, una de las niñas, falleció el mismo día de los hechos, mientras que la otra menor, Inés, murió cuatro días después. La otra adolescente y el adulto sobrevivieron, aunque con secuelas.
Entérese: Video | Así fue la participación de Zulma Guzmán en Shark Tank Colombia
Sobre la muerte de las menores, se inició una investigación después de que Medicina Legal comprobara que las frambuesas contenían talio, un metal blando, de color gris plateado y altamente tóxico —que en pequeñas cantidades puede afectar el sistema nervioso, el hígado, los riñones y causar la muerte—. La sustancia fue adherida de manera intencional a las frambuesas.