Detuvieron a otros cinco sospechosos del robo al museo del Louvre, en París

La policía francesa detuvo la noche del miércoles a cinco nuevos sospechosos relacionados con el robo en el museo del Louvre, incluido uno que podría haber integrado el comando asaltante, indicó este jueves la fiscal de París, Laure Beccuau.
“Uno de ellos figuraba efectivamente como uno de los objetivos de los investigadores; lo teníamos en la mira”, dijo la fiscal en la radio RTL, añadiendo que las joyas sustraídas, de un valor estimado de 88 millones de euros (más de 100 millones de dólares), aún no fueron encontradas.
Siga leyendo: Una de las joyas robadas en el Museo del Louvre de París tenía 32 esmeraldas colombianas
La misma noche del miércoles, la justicia inculpó y encarceló a otros dos hombres, de 34 y 39 años, que habían sido arrestados el sábado por el hurto ocurrido el 19 de octubre.
Ambos habrían sido integrantes del comando que entró por una ventana del célebre museo parisino y “reconocieron parcialmente los hechos”, precisó Beccuau.