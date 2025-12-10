x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Deuda externa colombiana marca nuevo récord y cierra en US$211.584 millones a corte de septiembre

La deuda externa de Colombia ya es igual al 48,6% del PIB, impulsada por aumentos público y privado. Aquí los detalles.

  • La deuda externa en Colombia marcó un nuevo dato histórico. FOTO COLPRENSA.
    La deuda externa en Colombia marcó un nuevo dato histórico. FOTO COLPRENSA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 25 minutos
bookmark

La deuda externa de Colombia registró en septiembre un incremento significativo y un nuevo máximo histórico al ubicarse en US$211.584 millones, cifra que representa 48,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según datos del Banco de la República, este nivel supone un crecimiento anual de 6,7%, frente a los US$198.250 millones del mismo mes de 2024, cuando el indicador equivalía al 47,8% del PIB.

Entérese: La deuda está en el punto más alto de la historia: Petro la empeoró en 37,4% en tan solo 3 años

El aumento estuvo impulsado por el avance tanto del endeudamiento público como del privado, un comportamiento que revierte los descensos observados a mitad de año y refuerza la presión sobre las cuentas externas del país.

Acreencias del sector público impulsan el crecimiento

El principal motor del salto en la deuda externa fue el sector público. Las obligaciones externas del Gobierno y las entidades estatales pasaron de US$86.042 millones en septiembre de 2024 a US$93.450 millones en septiembre de 2025, lo que equivale a un crecimiento de 7,92%.

Además, tras la caída registrada en agosto, la deuda pública retomó su tendencia alcista. El saldo aumentó de US$113.061,90 millones en agosto a US$118.134,73 millones en septiembre, un ajuste de US$5.072,8 millones, descrito como el principal motor del crecimiento de la deuda total.

Como proporción del PIB, la deuda pública también repuntó, situándose en 27,1%, nivel que no se veía desde julio de 2025, tras haber descendido a 26,7% en agosto.

Sector privado mantiene deuda sobre los US$93.000 millones

Frente al sector privado: el endeudamiento externo continuó por encima de la barrera de los US$93.000 millones, aunque con una leve reducción frente al mes anterior.

Le puede gustar: Las razones del porqué el Gobierno Petro terminó el año y arranca el 2025 sin plata

La cifra pasó de US$93.538,12 millones en agosto a US$93.449,59 millones en septiembre, lo que refleja una estabilización en los compromisos internacionales de empresas y entidades financieras.

A pesar de este retroceso marginal, el nivel de deuda privada permanece alto y se mantiene como un componente clave dentro del total del endeudamiento externo del país.

Con el avance conjunto de las obligaciones del sector público y privado, la deuda externa colombiana continúa marcando máximos en términos nominales y como proporción del PIB. El comportamiento de septiembre confirma una tendencia alcista sostenida durante 2025, en un entorno de mayores necesidades de financiamiento y condiciones financieras internacionales aún exigentes.

Lea también: Así es la estrategia de seguridad de EE. UU. que pone como “socio amigo” a Colombia

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida