Deuda externa colombiana marca nuevo récord y cierra en US$211.584 millones a corte de septiembre

Acreencias del sector público impulsan el crecimiento

El principal motor del salto en la deuda externa fue el sector público. Las obligaciones externas del Gobierno y las entidades estatales pasaron de US$86.042 millones en septiembre de 2024 a US$93.450 millones en septiembre de 2025, lo que equivale a un crecimiento de 7,92%.

Además, tras la caída registrada en agosto, la deuda pública retomó su tendencia alcista. El saldo aumentó de US$113.061,90 millones en agosto a US$118.134,73 millones en septiembre, un ajuste de US$5.072,8 millones, descrito como el principal motor del crecimiento de la deuda total. Como proporción del PIB, la deuda pública también repuntó, situándose en 27,1%, nivel que no se veía desde julio de 2025, tras haber descendido a 26,7% en agosto.

Sector privado mantiene deuda sobre los US$93.000 millones