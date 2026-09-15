¿Qué comen los paisas a domicilio? Así se convirtió Medellín en el motor de DiDi Food

Medellín fue la primera ciudad de Colombia donde DiDi Food estuvo disponible y, cinco años después, continúa siendo una de las principales plazas para la plataforma de domicilios. Entre enero y junio de 2026, las solicitudes de comida realizadas a través de la aplicación en la capital antioqueña crecieron 24% frente al mismo periodo de 2025 y representaron cerca del 29% del volumen nacional. Esto significa que casi tres de cada diez solicitudes de comida gestionadas mediante DiDi Food en Colombia tuvieron como origen Medellín. Puede leer: ¿Lo están apurando a comprar? Estas son las señales de que una marca usa trucos digitales para presionarlo En el primer semestre del año se registraron, en promedio, cerca de 26.000 solicitudes diarias en la ciudad, equivalentes a aproximadamente una cada tres segundos. Mónica París, directora regional de ventas de DiDi Food, señaló en entrevista con EL COLOMBIANO que el comportamiento de la plataforma también muestra que el mercado todavía tiene espacio para crecer. A nivel nacional, explicó, las solicitudes aumentaron 30% durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. En ese lapso se realizaron más de 62 órdenes por minuto en el conjunto de las ciudades donde opera la plataforma. “Esto no quiere decir que hasta ahí llegó el tope”, afirmó París, al señalar que todavía existe espacio para ampliar la conexión entre restaurantes, consumidores y repartidores.

Laureles lidera los pedidos de comida en Medellín

La demanda también está concentrada en determinados sectores de la ciudad. Durante los primeros seis meses de 2026, Laureles concentró 15% de las solicitudes realizadas a través de DiDi Food. Le siguieron Itagüí-Sabaneta, Bello, El Poblado-Guayabal, Envigado y Belén. Para la compañía, este comportamiento es una muestra de que la actividad gastronómica no se concentra únicamente en las zonas tradicionalmente asociadas con restaurantes, sino que los distintos barrios tienen dinámicas propias de consumo y oferta. Entérese: ¿Dónde retirar dinero de Nequi tras separarse de Bancolombia? Ese enfoque es precisamente uno de los ejes de la estrategia de barrios que DiDi Food viene desarrollando en Colombia. En Medellín, la iniciativa está presente en Laureles, Bello y Belén; en Bogotá, en Chapinero, Parkway, Galerías y Suba; y en Cali, en Unicentro y Valle del Lili. La compañía sostiene que el objetivo es adaptar sus iniciativas a las características de cada zona, teniendo en cuenta que las dinámicas gastronómicas de barrios y ciudades son diferentes.

Hamburguesas, pollo y comida rápida siguen dominando

Aunque la oferta se ha diversificado, los hábitos de consumo de los paisas todavía tienen una fuerte inclinación hacia las categorías tradicionales. Durante los últimos tres años, las hamburguesas encabezaron las solicitudes en Medellín, con más de 20% del total, seguidas por comida rápida, pollo y alitas. En conjunto, estas categorías representaron más de la mitad de los pedidos realizados en la ciudad. Sin embargo, los datos también muestran un cambio en las preferencias. En el primer semestre de 2026, las solicitudes de platos con productos del mar crecieron cerca de 150% frente al mismo periodo del año anterior. La cocina internacional y la comida mexicana también registraron incrementos superiores al 90% cada una. Vea aquí: Colombianos pidieron hasta 65% más domicilios para ver a la Selección en el Mundial La evolución muestra que, aunque las categorías tradicionales mantienen una posición dominante, los consumidores están incorporando nuevas alternativas a sus hábitos de compra. París explicó que el reto consiste también en acompañar el surgimiento de nuevas categorías y propuestas gastronómicas.

Las pymes representan 77% de los restaurantes conectados

Otro de los componentes del mercado de domicilios es el papel de los pequeños y medianos establecimientos. Según las cifras de DiDi Food, actualmente hay más de 15.000 restaurantes conectados a la aplicación en Colombia y 77% son pequeños y medianos negocios. El dato adquiere relevancia en un mercado colombiano que, de acuerdo con cifras de Acodres, cuenta con cerca de 150.000 restaurantes. Para estos establecimientos, la plataforma no solo representa un canal adicional para recibir pedidos. DiDi Food asegura que también busca fortalecer sus capacidades digitales mediante iniciativas como Digitalízate, desarrollada junto con las secretarías de Desarrollo Económico. El programa contempla capacitaciones relacionadas con aspectos como el manejo de los menús, las fotografías de los productos y el uso de herramientas tecnológicas para la operación de los negocios. En Medellín, Bogotá y Cali, estas iniciativas también se desarrollan bajo esquemas de colaboración con entidades públicas. La compañía plantea que este acompañamiento parte, además, de los datos que obtiene sobre el comportamiento de los pedidos. Con esa información puede identificar, por ejemplo, horarios de menor actividad o productos con mayor demanda y utilizar esos datos para orientar a los restaurantes sobre su operación.

Crecer con los restaurantes locales

La estrategia representa también una respuesta a un mercado de domicilios cada vez más competitivo. En lugar de plantear a las ciudades y sus restaurantes como un mercado homogéneo, la compañía está concentrando parte de sus esfuerzos en identificar las características particulares de cada barrio. En agosto, por ejemplo, desarrolló en Laureles la campaña Zero Dish, que durante cuatro viernes ofreció platos a cero pesos, con el cobro adicional del domicilio. La iniciativa buscó acercar nuevos consumidores a restaurantes disponibles en la plataforma y dar visibilidad a distintas propuestas gastronómicas del sector. Además: DiDi activa medidas por el terremoto y limita cobros para mantener la movilidad en zonas afectadas La apuesta tiene como uno de sus focos a los pequeños negocios, que tienen capacidades diferentes frente a las grandes cadenas y, en muchos casos, están en etapas iniciales de operación o consolidación.

De Medellín a siete ciudades en Colombia