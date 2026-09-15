¿Qué comen los paisas a domicilio? Así se convirtió Medellín en el motor de DiDi Food

Medellín fue la primera ciudad de Colombia donde DiDi Food estuvo disponible y, cinco años después, continúa siendo una de las principales plazas para la plataforma de domicilios. Entre enero y junio de 2026, las solicitudes de comida realizadas a través de la aplicación en la capital antioqueña crecieron 24% frente al mismo periodo de 2025 y representaron cerca del 29% del volumen nacional.
Esto significa que casi tres de cada diez solicitudes de comida gestionadas mediante DiDi Food en Colombia tuvieron como origen Medellín.
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En el primer semestre del año se registraron, en promedio, cerca de 26.000 solicitudes diarias en la ciudad, equivalentes a aproximadamente una cada tres segundos.
Mónica París, directora regional de ventas de DiDi Food, señaló en entrevista con EL COLOMBIANO que el comportamiento de la plataforma también muestra que el mercado todavía tiene espacio para crecer.
A nivel nacional, explicó, las solicitudes aumentaron 30% durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. En ese lapso se realizaron más de 62 órdenes por minuto en el conjunto de las ciudades donde opera la plataforma.
“Esto no quiere decir que hasta ahí llegó el tope”, afirmó París, al señalar que todavía existe espacio para ampliar la conexión entre restaurantes, consumidores y repartidores.