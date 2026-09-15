De la Espriella entregó la primera de 1.000 casas para damnificados del terremoto en Chocó: así avanza la reconstrucción

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, estuvo este martes 15 de septiembre en Quibdó, Chocó, donde participó en una jornada de entrega de viviendas para familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, uno de los departamentos que registró mayores afectaciones por el movimiento telúrico.
Durante el evento, el mandatario aseguró que ha visitado la región en varias oportunidades desde la emergencia y que la reconstrucción avanza con apoyo del Gobierno nacional y otros sectores.