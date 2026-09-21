Este es Digno Palomino, el temido criminal que pasó de ‘Los Costeños’ a ‘Los Pepes’ y ahora pide someterse a la justicia

Digno José Palomino Rodríguez, conocido con los alias de ‘Dino’, ‘Sebas’ o ‘El Viejo’, lleva más de 15 años apareciendo en los registros de las autoridades.
Su trayectoria pasó por los primeros atracos y el tráfico de drogas, siguió con su ascenso dentro de ‘Los Rastrojos Costeños’ y terminó en una ruptura con alias Castor que dio origen a ‘Los Pepes’, una estructura que las autoridades señalan como una de las organizaciones criminales con presencia en Barranquilla y su área metropolitana.
Hoy, recluido en la cárcel La Picota a la espera de ser trasladado a una prisión en Girón, Santander, busca que el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella estudie su propuesta de sometimiento a la justicia.
El pasado 1 de septiembre envió una carta al mandatario en la que manifestó su voluntad de abandonar la violencia, aportar al esclarecimiento de la verdad y reparar a las víctimas. La Presidencia trasladó posteriormente su solicitud a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia para que, dentro de sus competencias, evalúen el caso.
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Palomino Rodríguez nació el 7 de abril de 1986 en el barrio Barlovento, en Barranquilla. Tiene 40 años. Su nombre comenzó a quedar registrado en los archivos de la Policía mucho antes de convertirse en uno de los principales nombres del crimen organizado del Atlántico.
Su primera captura, de acuerdo con los registros, ocurrió el 25 de julio de 2008, cuando fue detenido en inmediaciones de Barlovento por tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Por ese caso recibió una sentencia de 24 meses de prisión.
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Después aparecerían nuevas anotaciones y otros ingresos a establecimientos carcelarios. Para entonces, su actividad criminal todavía estaba lejos de las estructuras que posteriormente llegaría a dirigir.
Las autoridades lo relacionaban con hurtos, expendio de estupefacientes y la organización de fiestas de picó (bocinas grandes usadas en fiestas de champeta en Barranquilla), una actividad que, según investigaciones policiales citadas por medios locales, habría sido utilizada para mover o lavar recursos provenientes de actividades ilegales.
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