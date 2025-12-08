Prográmese: estas son las fechas para los clásicos paisas de la final de Copa

Los equipos paisas ya quemaron todos sus cartuchos en Liga. Ninguno de los dos llegó a la final de la Liga. Sin embargo, aún no han terminado la temporada 2025. DIM y Atlético Nacional tienen pendiente la final de la Copa BetPlay. Restan un par de clásicos en Medellín antes de que se finalice este año.

El DIM dirigido por Alejandro Restrepo y el cuadro verde de Diego Arias se medirán buscando salvar el año con el título de la Copa, tantas veces subvalorado por los aficionados verdolagas. Los rojos buscarán su cuarto título. Nacional, conservar el título que consiguió en 2024 contra América de Cali que lo ratificó, con siete victorias, como el más ganador de la historia del torneo.