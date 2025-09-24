Video | Falta de colegaje: así fue la jugada por la que expulsaron a Brayan León contra Santa Fe por Copa

Es un buen futbolista. Cuando se concentra solo en hacer lo que el técnico Alejandro Restrepo le indica, es determinante. No marca muchos goles. Sin embargo, con su velocidad e intensidad, Brayan León Muñiz desgasta a los defensas rivales y cumple un rol fundamental en la presión alta que hace el Medellín.
Además, tiene un carácter fuerte que le permite chocar, hombro a hombro, con los defensores. No obstante, esa virtud es, al tiempo, su defecto más grande. Por no saber controlar sus emociones, ha recibido tarjetas amarillas innecesarias e incluso ha dejado muchas veces al DIM con un futbolista menos en partidos importantes.