x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Falta de colegaje: así fue la jugada por la que expulsaron a Brayan León contra Santa Fe por Copa

El cuadro rojo se enfrenta con los bogotanos buscando un cupo en las semifinales de ese torneo.

  • El juez central del partido, Álvaro Meléndez, expulsó al futbolista Brayan León Muñiz en el duelo contra Santa Fe, válido por los octavos de final de la Copa Betplay. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    El juez central del partido, Álvaro Meléndez, expulsó al futbolista Brayan León Muñiz en el duelo contra Santa Fe, válido por los octavos de final de la Copa Betplay. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 43 minutos
bookmark

Es un buen futbolista. Cuando se concentra solo en hacer lo que el técnico Alejandro Restrepo le indica, es determinante. No marca muchos goles. Sin embargo, con su velocidad e intensidad, Brayan León Muñiz desgasta a los defensas rivales y cumple un rol fundamental en la presión alta que hace el Medellín.

Además, tiene un carácter fuerte que le permite chocar, hombro a hombro, con los defensores. No obstante, esa virtud es, al tiempo, su defecto más grande. Por no saber controlar sus emociones, ha recibido tarjetas amarillas innecesarias e incluso ha dejado muchas veces al DIM con un futbolista menos en partidos importantes.

Eso ocurrió este miércoles, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Betplay entre DIM e Independiente Santa Fe, que se jugó en el estadio Atanasio Girardot. Corría el minuto 25 del partido. Medellín dominaba. Con su intensidad alta, logró meter a los bogotanos en su área y los hizo ver mal.

Sin embargo, tras una jugada de recuperación de Baldomero Perlaza, Brayan León pateó el balón, que quedó suelto, y le pegó en la cara a un futbolista de Santa Fe, lo que ocasionó una pelea entre los jugadores de ambos elencos que dejó como consecuencia que el árbitro central, Álvaro Meléndez, sacara varias tarjetas amarillas.

Entre los amonestados estaba León. Sin embargo, después de revisar la acción, Ricardo García, al frente del VAR, llamó al central para que revisara la jugada y, luego de verla, suspendió la amarilla que le sacó a León, para cambiarla por una tarjeta roja.

El técnico del Medellín, Alejandro Restrepo, se molestó mucho. Por eso, se sentó en el banco de suplentes haciendo gestos de inconformidad. No con la decisión del árbitro, sino con lo que hizo su jugador. Esto es algo recurrente en León. De hecho, dicen que la transferencia al Real Salt Lake de Estados Unidos, que se iba a dar a mitad de año, se cayó cuando vieron videos con las amonestaciones que había recibido.

Cinco minutos después de la expulsión de León, Christian Mafla anotó el primer gol de Santa Fe en el encuentro. Al momento de publicación de esta nota, el elenco bogotano se impone 0-1 en el Atanasio Girardot.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida