Video | Falta de colegaje: así fue la jugada por la que expulsaron a Brayan León contra Santa Fe por Copa

Además, tiene un carácter fuerte que le permite chocar, hombro a hombro, con los defensores. No obstante, esa virtud es, al tiempo, su defecto más grande. Por no saber controlar sus emociones, ha recibido tarjetas amarillas innecesarias e incluso ha dejado muchas veces al DIM con un futbolista menos en partidos importantes.

Es un buen futbolista. Cuando se concentra solo en hacer lo que el técnico Alejandro Restrepo le indica, es determinante. No marca muchos goles. Sin embargo, con su velocidad e intensidad, Brayan León Muñiz desgasta a los defensas rivales y cumple un rol fundamental en la presión alta que hace el Medellín.

Eso ocurrió este miércoles, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Betplay entre DIM e Independiente Santa Fe, que se jugó en el estadio Atanasio Girardot. Corría el minuto 25 del partido. Medellín dominaba. Con su intensidad alta, logró meter a los bogotanos en su área y los hizo ver mal.

Sin embargo, tras una jugada de recuperación de Baldomero Perlaza, Brayan León pateó el balón, que quedó suelto, y le pegó en la cara a un futbolista de Santa Fe, lo que ocasionó una pelea entre los jugadores de ambos elencos que dejó como consecuencia que el árbitro central, Álvaro Meléndez, sacara varias tarjetas amarillas.

Entre los amonestados estaba León. Sin embargo, después de revisar la acción, Ricardo García, al frente del VAR, llamó al central para que revisara la jugada y, luego de verla, suspendió la amarilla que le sacó a León, para cambiarla por una tarjeta roja.

El técnico del Medellín, Alejandro Restrepo, se molestó mucho. Por eso, se sentó en el banco de suplentes haciendo gestos de inconformidad. No con la decisión del árbitro, sino con lo que hizo su jugador. Esto es algo recurrente en León. De hecho, dicen que la transferencia al Real Salt Lake de Estados Unidos, que se iba a dar a mitad de año, se cayó cuando vieron videos con las amonestaciones que había recibido.

Cinco minutos después de la expulsión de León, Christian Mafla anotó el primer gol de Santa Fe en el encuentro. Al momento de publicación de esta nota, el elenco bogotano se impone 0-1 en el Atanasio Girardot.