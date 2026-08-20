Director del Inpec de Petro seguirá siendo el de Abelardo de la Espriella

El ministro de Justicia, Iván Cancino, posesionó este jueves 20 de agosto al coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas como director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con lo que el Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió darle continuidad al funcionario que ocupaba ese cargo durante la administración de Gustavo Petro.

La ratificación se oficializó mediante decreto y representa una de las pocas continuidades de funcionarios vinculados al gobierno anterior dentro de la nueva administración. Gutiérrez cuenta con más de 20 años de trayectoria en la Policía Nacional.

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La decisión se conoce además cuatro meses después de la polémica generada por una fiesta realizada en la cárcel de Itagüí, Antioquia, en la que participaron jefes de estructuras delincuenciales de Medellín.

Desde el Ministerio de Justicia confirmaron la continuidad del oficial. “El ministro Iván Cancino González posesionó este jueves al director del Inpec, Coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas. Muchos éxitos en su gestión, Coronel Gutiérrez Rojas”, se lee en un mensaje en la cuenta de X de esa cartera.