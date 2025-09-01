Exguerrillero de Farc comparecía ante la JEP y al mismo tiempo traficaba armas para las disidencias

Al mismo tiempo que participaba en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en calidad de firmante de paz, un disidente de las Farc comandaba un escuadrón dedicado a las extorsiones y el tráfico de armas en el departamento del Tolima.
Se trata de José Bocanegra Villada, “Efrén Villa” o “Gafas”, quien según la Policía fungía como tercer cabecilla del frente Joaquín González, adscrito al Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”).
El director de la Policía, general Carlos Triana, informó este lunes que fue capturado en el municipio tolimense de Icononzo, cumpliendo una orden judicial por el delito de tráfico de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.