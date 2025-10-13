Violenta agresión a árbitro en Colombia: jugadores y técnicos del América Sub-17 golpearon al juez; ya hay pronunciamientos

La violencia se tomó las canchas este domingo durante el Torneo Internacional Las Américas en Cali. En el partido entre América de Cali Sub-17 y la Academia Alemana, en las canchas de La Troja, varios jugadores y miembros del cuerpo técnico de Los diablos rojos agredieron físicamente al árbitro Fernando Velázquez Amador luego de una decisión polémica que generó reclamos y descontrol. El marcador final favoreció 4-3 a la Academia Alemana; sin embargo, el resultado pasó a un segundo plano tras los incidentes. El juez fue perseguido y golpeado por varios integrantes del América Sub-17, entre ellos el preparador de arqueros John Visman Meneses y el directivo Daniel Pabón Martan, quienes lo atacaron con puños y patadas, incluso cuando ya estaba en el suelo.

Imágenes divulgadas por la Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol (Avaf) mostraron las consecuencias de la agresión: Velázquez sufrió inflamaciones y moretones en la cabeza, espalda y extremidades. La organización denunció que el árbitro se encontraba en estado de indefensión y calificó los hechos como una agresión “violenta y cobarde” que puso en peligro su vida.

Rechazo total de la Asociación de Árbitros

En un comunicado oficial emitido el 12 de octubre, la Avaf expresó su “total rechazo y repudio ante los lamentables hechos ocurridos” y anunció que recopilará las pruebas necesarias para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales. “La violencia no tiene cabida en el fútbol aficionado ni profesional”, señaló la asociación, que además reiteró su apoyo al árbitro afectado y exigió sanciones ejemplares para los responsables. El organismo destacó la gravedad del ataque, pues involucró a adultos vinculados al cuerpo técnico de un club profesional en un torneo de formación juvenil.

El América de Cali pidió disculpas y prometió sanciones