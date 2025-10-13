x

Violenta agresión a árbitro en Colombia: jugadores y técnicos del América Sub-17 golpearon al juez; ya hay pronunciamientos

El club América de Cali pidió disculpas tras el violento ataque de su equipo Sub-17 al árbitro Fernando Velázquez en un partido del Torneo Las Américas en Cali.

  • Agresión a árbitro en el Torneo Las Américas: jugadores y técnicos del América Sub-17 golpearon al árbitro Fernando Velázquez Amador. Foto: captura de video - Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol (Avaf)
    Agresión a árbitro en el Torneo Las Américas: jugadores y técnicos del América Sub-17 golpearon al árbitro Fernando Velázquez Amador. Foto: captura de video - Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol (Avaf)
  • Violenta agresión a árbitro en Colombia: jugadores y técnicos del América Sub-17 golpearon al juez; ya hay pronunciamientos
  • Violenta agresión a árbitro en Colombia: jugadores y técnicos del América Sub-17 golpearon al juez; ya hay pronunciamientos
  • Violenta agresión a árbitro en Colombia: jugadores y técnicos del América Sub-17 golpearon al juez; ya hay pronunciamientos
Camilo Andrés López C
Camilo Andrés López C

Digital - Alcance

hace 8 horas
bookmark

La violencia se tomó las canchas este domingo durante el Torneo Internacional Las Américas en Cali. En el partido entre América de Cali Sub-17 y la Academia Alemana, en las canchas de La Troja, varios jugadores y miembros del cuerpo técnico de Los diablos rojos agredieron físicamente al árbitro Fernando Velázquez Amador luego de una decisión polémica que generó reclamos y descontrol.

El marcador final favoreció 4-3 a la Academia Alemana; sin embargo, el resultado pasó a un segundo plano tras los incidentes. El juez fue perseguido y golpeado por varios integrantes del América Sub-17, entre ellos el preparador de arqueros John Visman Meneses y el directivo Daniel Pabón Martan, quienes lo atacaron con puños y patadas, incluso cuando ya estaba en el suelo.

Imágenes divulgadas por la Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol (Avaf) mostraron las consecuencias de la agresión: Velázquez sufrió inflamaciones y moretones en la cabeza, espalda y extremidades. La organización denunció que el árbitro se encontraba en estado de indefensión y calificó los hechos como una agresión “violenta y cobarde” que puso en peligro su vida.

Violenta agresión a árbitro en Colombia: jugadores y técnicos del América Sub-17 golpearon al juez; ya hay pronunciamientos

Rechazo total de la Asociación de Árbitros

Violenta agresión a árbitro en Colombia: jugadores y técnicos del América Sub-17 golpearon al juez; ya hay pronunciamientos

En un comunicado oficial emitido el 12 de octubre, la Avaf expresó su “total rechazo y repudio ante los lamentables hechos ocurridos” y anunció que recopilará las pruebas necesarias para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales.

“La violencia no tiene cabida en el fútbol aficionado ni profesional”, señaló la asociación, que además reiteró su apoyo al árbitro afectado y exigió sanciones ejemplares para los responsables. El organismo destacó la gravedad del ataque, pues involucró a adultos vinculados al cuerpo técnico de un club profesional en un torneo de formación juvenil.

El América de Cali pidió disculpas y prometió sanciones

Violenta agresión a árbitro en Colombia: jugadores y técnicos del América Sub-17 golpearon al juez; ya hay pronunciamientos

Horas después, América de Cali publicó un comunicado oficial en el que lamentó los hechos, pidió disculpas públicas y aseguró que tomará medidas internas. “Estos actos no reflejan el espíritu deportivo ni los valores que promueven y representan nuestros equipos profesionales y categorías de formación”, indicó la institución.

El club, además, ofreció disculpas a la Liga de Fútbol del Valle y reafirmó su compromiso con el juego limpio y el fútbol en paz. “Se tomarán las medidas necesarias para que situaciones como estas no vuelvan a presentarse”, añadió el comunicado firmado por América de Cali S.A.

En otras noticias: Lea también: Final de lágrimas: en un partido de fútbol encendieron gas lacrimógeno en vez de bengalas; por poco hay una tragedia

El Torneo Las Américas, que en su edición número 23 reúne a más de 100 equipos juveniles de Colombia y otros países, es considerado una de las vitrinas más importantes para jóvenes talentos entre los 12 y 19 años. Los organizadores del certamen anunciaron que revisarán el caso y aplicarán las sanciones correspondientes.

Tras la agresión, Fernando Velázquez recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro. Entre tanto, la competencia siguió su curso y la final de la categoría Sub-17 se programó para el lunes 13 de octubre entre Talleres de Córdoba y la Academia Alemana.

Liga Betplay

