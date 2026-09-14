Ministro de Cultura israelí arremete contra NAZA, el documental que denuncia las operaciones militares contra Gaza

El ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, pidió este lunes una investigación para identificar a las fuentes anónimas que acusan al ejército israelí de matar a numerosos civiles en Gaza en el impactante documental NAZA, galardonado en la Mostra, como se le conoce al Festival Internacional de Cine de Venecia.
Zohar había pedido el domingo que se adoptaran medidas para retirar la nacionalidad israelí a los directores Yuval Abraham y Rachel Szor, cuyo documental obtuvo el Premio Especial en Venecia, acusándolos de “traición al Estado”.
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