Dólar abrió con fuerte caída en Colombia; mercado espera decisión del Banco de la República

A nivel mundial, el dólar se mantenía el miércoles cerca de su máximo anual frente al euro y se encaminaba a registrar su mayor subida mensual frente a esta moneda en 14 meses, impulsado por el crecimiento de Estados Unidos y la subida de las tasas de interés en ese país, en contraste con las preocupaciones sobre la energía y la deuda que se ciernen sobre Europa. Puede leer: Dólar abrió este lunes al alza y ya toca los $3.320 en Colombia: petróleo, inflación y Fed mueven al mercado La divisa cotiza en la jornada en $3.308,18, lo que representa una caída de $33,05 frente la TRM, que se ubicó en $3.341.23. Se registra un mínimo de $3.295 y un máximo de $3.324,30, con 844 transacciones por US$731 millones.

Tasas del Banco de la República, ¿qué espera el mercado?

Este miércoles, el mercado estará atento a las tasas del Banco de la República, que tendrá su reunión de política monetaria pasado el mediodía. “Las encuestas de las expectativas del mercado creen que las tasas se quedarán quietas, dado que con una tasa de inflación de 6,24% y una tasa de intervención de 12%, aún nos encontramos en un nivel de tasas restrictivo”, dijo Mauricio Acevedo, estrategia de divisas y derivados de Corficolombiana. Entérese: ¿Se acaba el dólar barato en Colombia? Estas son las razones de la disparada del precio

Dólar gana terreno frente al euro en septiembre

El dólar ha subido casi 2,5% frente al euro en septiembre y está a punto de registrar su tercera subida trimestral consecutiva. La fortaleza del también dólar ha empujado al dólar australiano por debajo de los US$70 centavos por primera vez desde principios de agosto, y la moneda australiana ha caído hasta un mínimo de nueve semanas de US$0,49 después de que los datos de inflación se situaran ligeramente por debajo de las previsiones. Le interesa: Bancolombia prende las alarmas sobre la economía colombiana en 2027

Economía de Estados Unidos impulsa al dólar

“La economía estadounidense está en pleno auge, Europa está perdiendo la carrera global de la IA, y el suministro energético y la política francesa siguen siendo grandes motivos de preocupación para el euro”, dijo Brent Donnelly, presidente de operaciones de divisas de la empresa de análisis Spectra Markets. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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