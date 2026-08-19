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Dólar hoy en Colombia: divisa cae a $3.065,95 y queda $32,84 por debajo de la TRM

Dólar hoy en Colombia: la divisa se cotiza en $3.065,95, mientras la TRM es de $3.098,79. Conozca el precio, máximo, mínimo y contexto de la Fed.

  • La divisa ha marcado un mínimo de $3.064,50 durante la jornada. FOTO: GETTY
    La divisa ha marcado un mínimo de $3.064,50 durante la jornada. FOTO: GETTY
Diario La República
hace 18 minutos
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El dólar en Colombia se cotiza este miércoles en $3.065,95, con una diferencia de $32,84 frente a la TRM de $3.098,79 vigente para el 19 de agosto. Durante la jornada, la divisa ha registrado un máximo de $3.070 y un mínimo de $3.064,50.

La TRM de este miércoles, certificada para Colombia, es de $3.098,79 por dólar. El Banco de la República explica que esta tasa corresponde al promedio de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por intermediarios del mercado cambiario y es calculada con información del día anterior.

Con la cotización intradía reportada, el dólar se mantiene por debajo de ese nivel de referencia, mientras los mercados internacionales siguen atentos a las señales que pueda entregar la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre el rumbo de las tasas de interés.

Le puede interesar: Dólar cae y la TRM se ubica en $3.098,79: petróleo y PIB impulsaron al peso colombiano

Minutas de la Fed, en el radar de los mercados

La atención de los inversionistas está puesta en las minutas de la última reunión de política monetaria de la Fed, documento que puede ofrecer nuevas pistas sobre la posición de los responsables de política monetaria frente a la evolución de las tasas.

La expectativa toma relevancia en una semana con pocos datos económicos de alto impacto. Por eso, los operadores buscan en las minutas señales que permitan anticipar si la Fed mantendrá una postura restrictiva durante más tiempo o si existe espacio para una eventual flexibilización.

El comportamiento de los bonos del Tesoro estadounidense también hace parte del escenario que siguen los mercados cambiarios, mientras los inversionistas ajustan sus expectativas sobre la política monetaria.

Conozca también: El dólar sigue a la baja y ya pierde 317,51 en lo corrido de agosto y $633 en 2026, pese a compra del Banrep

Datos de Estados Unidos también son vigilados

Los mercados también evalúan los últimos indicadores de la economía estadounidense. Entre ellos están los datos de producción industrial, que mostraron un comportamiento mejor al esperado, además de los permisos de construcción y otros indicadores relacionados con el sector inmobiliario.

Estos datos son relevantes porque ayudan a los inversionistas a determinar qué tan sólida se mantiene la economía de Estados Unidos y qué implicaciones podría tener ese comportamiento para las decisiones de la Reserva Federal.

En Colombia, mientras tanto, la cotización del dólar continúa moviéndose por debajo de la TRM vigente. El dato oficial de $3.098,79 representa además una caída de $29,86 frente a la TRM anterior de $3.128,65.

Lea más: Dólar baja a $3.112 y mantiene al peso colombiano entre las monedas más fuertes: ¿qué esperan los analistas?

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Bloque de preguntas y respuestas

¿A cuánto está el dólar hoy en Colombia?
El dólar se cotiza en $3.065,95 durante la jornada de este miércoles 19 de agosto.
¿Cuál es la TRM de hoy?
La TRM del 19 de agosto de 2026 es de $3.098,79 por dólar, según el Banco de la República.
¿Cuál es la diferencia entre el precio del dólar y la TRM?
La cotización reportada de $3.065,95 está $32,84 por debajo de la TRM de $3.098,79.
¿Cuál ha sido el precio máximo del dólar este miércoles?
El máximo registrado durante la jornada es de $3.070.
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