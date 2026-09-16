Dólar sube en la apertura de este miércoles y se ubica en $3.110: aquí los detalles de la jornada

El dólar comenzó la jornada de este miércoles al alza en Colombia, en medio de la expectativa de los mercados por la decisión que tomará la Reserva Federal de Estados Unidos sobre sus tasas de interés.
La divisa abrió en $3.110,47, un incremento de $10,02 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada se ubicó en $3.100,45.
Durante los primeros movimientos del mercado, el dólar alcanzó un mínimo de $3.105,20 y un máximo de $3.114,90. Además, ya se habían realizado seis transacciones por US$1,5 millones.